به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ترامپ در تلاش است تا قبل از استقرار کنگره جدید، پرونده ایران را به نتیجه‌ای برساند که لااقل آبرویش نرود. او فعلا به معاون اولش جی‌دی ونس، دو هفته مهلت داده تا با ایران مذاکره کند. ایران به این فرصت به چشم تله می‌نگرد و معتقد است در صورت ایجاد فرصت عملیاتی، آمریکا و رژیم صهیونیستی ضربات‌شان را وارد خواهند کرد.

رژیم آمریکا و رئیس‌جمهور جنایتکارش هر بار که از توافق و مذاکره سخن گفتند، در واقع داشتند چاقوی تحریم و تجاوز را تیز می‌کردند. ما نه از لبخندشان فریب می‌خوریم و نه از تهدیدشان می‌ترسیم. ملت ما و نیروهای مسلحش، پشت هر پیشنهاد صلح‌آمیز، دستی را می‌بینند که به خون آغشته است. سخنان آشتی‌جویانه کاخ سفید، مقدمه تجاوزی دیگر است؛ همان سناریویی که در دو نوبت پیشین تکرار شد. ما نه به وعده‌های‌شان دل می‌بندیم و نه از تهدیدهای‌شان عقب می‌نشینیم. ملت ما با تمام قوا ایستاده است و نیروهای مسلح، برای هر سناریویی، از جنگ همه‌جانبه تا صلح پایدار، آماده‌اند.

ادعاهای ترامپ یاوه‌گو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور یاوه‌گو و جنایتکار آمریکا روز گذشته مدعی شد که برخی کشورهای منطقه غرب آسیا ترجیح می‌دهند وضعیت ایران به شکل کنونی باقی بماند و گمان نمی‌کند از سرگیری جنگ ضروری باشد چون تهران به شدت خواستار توافق است. این لفاظی ترامپ در شرایطی است که برخی اخبار و شواهد بیانگر آمادگی ارتش تروریستی آمریکا برای تجاوز مجدد به ایران است.

در همین راستا، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی روز گذشته مدعی شد که برد کوپر، فرمانده سنتکام، به اسرائیل اطلاع داده است که هرگونه حمله جدید علیه ایران، پل‌ها و نیروگاه‌ها را هدف قرار خواهد داد. به ادعای این شبکه، کوپر به اسرائیل اعلام کرده است که احتمال انجام حملات مشترک جدید علیه ایران وجود دارد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز مدعی شده که خواسته‌های ایران نه‌تنها غیرقابل‌ قبولند، بلکه برخی از آنها به‌معنای واقعی کلمه زننده و مضحک هستند و واقعا واقع‌بینانه نیستند. روبیو همچنین گفته است که نمی‌توانم بگویم که در آستانه یک گشایش یا توافق با ایران هستیم.

ترامپ همیشه ترجیح می‌دهد که همه مشکلات را از راه دیپلماسی حل‌وفصل کند. اما گاهی این کار امکان‌پذیر نیست. با این‌ حال، اگر فرصتی برای این کار وجود داشته باشد، آن را بررسی خواهیم کرد. در حال حاضر، تلاش‌ها چندان ثمربخش نبوده است. شبکه آی ۲۴ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که در پایان هفته قبل، در اسرائیل، آمادگی‌هایی برای احتمال دستور حمله به ایران توسط ترامپ صورت گرفته بود. نخست‌وزیر نتانیاهو، روز جمعه جلسه‌ای با مقامات ارشد امنیتی برگزار کرد. به گفته دو منبع، ترامپ به ونس و مقامات ارشد دولت، چند روز فرصت داده بود تا مسیر دیپلماتیک را به پایان برسانند.

فاکس‌نیوز هم گزارش داده است که مقام‌های نظامی آمریکا، ۹ نوامبر برابر با ۱۸ آبان را به دلیل وقوع ماه نو و نبود نور ماه در آسمان خاورمیانه، زمان مناسبی برای انجام عملیات نظامی علیه ایران می‌دانند. به گزارش این شبکه، دونالد ترامپ روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه با تیم امنیت ملی خود درباره احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران گفت‌وگو کرده است. همزمان، فرماندهی مرکزی آمریکا در حال تکمیل آمادگی‌های خود برای احتمال از سرگیری عملیات گسترده است. با این حال، یک مقام آمریکایی به فاکس‌نیوز گفته است که سنتکام هنوز دستور جدیدی از واشنگتن برای آغاز عملیات دریافت نکرده است.

لشکرکشی مجدد آمریکا به منطقه

چندی پیش نیز دو مقام آمریکایی اعلام کردند که ایالات متحده ناوگروه ضربت ناو هواپیمابر «یواس‌اس تئودور روزولت» و سیزدهمین یگان اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین گروه آبی خاکی «میکن آیلند» را به خاورمیانه اعزام می‌کند. این مقام‌ها گفتند که این شناورها تا پایان ماه نوامبر به خاورمیانه خواهند رسید. این استقرارهای جدید حدود ۱۰ هزار ملوان و تفنگدار دریایی به نیروهای آمریکا در خاورمیانه اضافه خواهد کرد.

ناو هواپیمابر «یواس‌اس تئودور روزولت» سومین ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه خواهد بود. این ناو به ناو هواپیمابر «یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» می‌پیوندد که در ماه آوریل وارد منطقه شد و ناو هواپیمابر «یواس‌اس جورج واشنگتن» که در اواسط ماه اوت برای جایگزینی ناو «یواس‌اس آبراهام لینکلن» به منطقه رسید. این استقرارها گزینه‌های بیشتری در اختیار آمریکا برای تجاوز قرار می‌دهد؛ در شرایطی که بنا بر گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی تشدید حملات علیه ایران است. ناو هواپیمابر «یواس‌اس تئودور روزولت» در اواخر مهر بندر محل استقرار خود در سن‌دیگو را ترک کرد.

همچنین سیزدهمین یگان اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا نیز در همان مقطع اواخر مهر همراه با گروه آماده عملیات آبی خاکی «ماکین آیلند» از سن‌دیگو اعزام شد. یگان اعزامی تفنگداران دریایی و گروه آماده عملیات آبی خاکی معمولا در مجموع حدود ۴۲۰۰ تفنگدار دریایی و ملوان را شامل می‌شوند. ناوگروه ضربت ناو هواپیمابر «یواس‌اس تئودور روزولت» نیز حدود ۶ هزار ملوان دارد. اهمیت این تحرک صرفا در تعداد شناورها یا نیروهای اعزامی خلاصه نمی‌شود.

ناوگروه «تئودور روزولت» حامل بال هوایی و مجموعه‌ای از شناورهای اسکورت و پشتیبانی است و گروه «میکن آیلند» نیز توانایی انتقال تفنگداران دریایی و اجرای عملیات آبی‌ـ‌خاکی را دارد. منابع نظامی آمریکا اعلام کرده‌اند که یگان سیزدهم تفنگداران دریایی نیز همراه این گروه مستقر شده است. از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده از احتمال حضور سه ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه سخن می‌گویند؛ موضوعی که در صورت تحقق، سطح قابل توجهی از ظرفیت هوایی و دریایی آمریکا را در مجاورت منطقه افزایش خواهد داد.

البته یک نکته مهم نباید نادیده گرفته شود؛ هنوز نمی‌توان با استناد به اطلاعات علنی، حرکت این نیروها را به‌طور قطعی مقدمه اجرای یک عملیات آبی خاکی علیه بندر مشخصی در ایران دانست. حتی منابع آمریکایی نیز احتمال جابه‌جایی و جایگزینی برخی نیروهای موجود را مطرح کرده‌اند. با این حال، وجود توان آبی خاکی در کنار ناوهای هواپیمابر، دامنه گزینه‌های عملیاتی واشنگتن را افزایش می‌دهد و همین موضوع از منظر برنامه‌ریزی دفاعی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

البته باید توجه داشت که آمریکا تاکنون تمام توان نظامی خود را برای آسیب به ایران و شکستن عزم ملت ایران به کار بسته است اما در مقابل نتوانسته به خواسته خود برسد و ایران سربلند با قاطعیت تمام به این تهاجم پاسخ داده، به شکلی که همه تلاش‌ها برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن اخبار تلفات و آسیب‌های طرف آمریکایی نتوانسته عمق و تاثیر ضربات فرزندان ایران‌زمین را بپوشاند. امروز خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها هستند که به قدرت موشکی، پهپادی و عملیاتی ایران اذعان دارند.

تکرار توهمات

اما با وجود تمام شواهد و قرائن فوق‌الذکر دونالد ترامپ تروریست، رئیس جنایتکار دولت آمریکا در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان بار دیگر توهمات و آرزوهای دست نیافتنی خود درباره ایران را تکرار کرد. ترامپ شیاد مدعی شد که انجام حملات مجدد آمریکا علیه ایران بسیار بعید است. این موضوع به آن بستگی دارد که آیا آنها یک توافق بسیار محکم را امضا می‌کنند یا خیر. وی در ادامه ادعا کرد: اگر لازم باشد این کار را خواهم کرد، ولی ما پیشتر هم ضربه بسیار سختی به آنها زده‌ایم. من سه ناو هواپیمابر دارم که کاملا مسلح و آماده عملیات هستند.

ترامپ جنایتکار که همواره به جنایات جنگی و ضد بشری خود علیه مردم ایران افتخار می‌کند، همچنین مدعی شد که ایالات متحده می‌تواند ظرف یک ساعت، ۳۸ پل در ایران را نابود کند. وی در ادامه توهمات خود ادعا کرد که ایران تنها ۱۰ درصد از توان موشکی و ۱۵ درصد از توان پهپادی خود را حفظ کرده است. ترامپ تروریست برای فریب افکار عمومی از وحشت و استیصال خود درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی جدید علیه ایران مدعی شد: به احتمال زیاد نیازی به این کار نخواهد بود. آنها به‌شدت خواهان رسیدن به توافق هستند.