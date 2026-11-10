به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: چهارمین مرکز آموزش «جان‌فدا» در پادگان جوادالائمه (ع) نیروی زمینی ارتش واقع در لواسان تهران افتتاح شد و نخستین دوره پیش‌مقدماتی گردان‌های جان‌فدا با حضور امیر سرتیپ محمدرضا علیان‌نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان نیروهای چهارگانه ارتش آغاز به کار کرد. این دوره که حدود سه ماه طول می‌کشد، با هدف آموزش مهارت‌های اولیه نظامی، امدادی و افزایش آمادگی دفاعی داوطلبان طراحی شده است. راه‌اندازی این مرکز از این جهت اهمیت دارد که سه مرکز پیشین آموزش جان‌فدا فعالیت خود را آغاز کرده بودند، اما مرکز جوادالائمه نخستین مرکز آموزش این گروه‌هاست که در داخل یک پادگان آموزشی ارتش مستقر شده است. به این ترتیب، داوطلبانی که پیش از این در قالب پویش جان‌فدای ایران برای مشارکت در دفاع از کشور ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند بخشی از آموزش‌های خود را در محیط تخصصی و با استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی ارتش دریافت کنند.

از آموزش کار با سلاح، تا امداد و نجات

آموزش‌های پیش‌بینی‌شده برای داوطلبان فقط به آشنایی با جنگ‌افزارها و مهارت‌های رزمی محدود نمی‌شود. در بسته آموزشی این دوره، مجموعه‌ای از آموزش‌های نظری، مهارتی و میدانی در نظر گرفته شده است تا شرکت‌کنندگان با توانایی‌های مورد نیاز برای مواجهه با شرایط مختلف آشنا شوند. آموزش مقدماتی رزم انفرادی، جنگ‌افزارشناسی، مهارت‌های تیراندازی، رزم در کوهستان، جنگ شهری، امداد و نجات، خودامدادی و دگرامدادی و عبور از موانع از جمله سرفصل‌هایی است که در این دوره ارائه می‌شود. همچنین تقویت آمادگی جسمانی و اعتمادبه‌نفس داوطلبان از دیگر محورهای برنامه آموزشی است. این آموزش‌ها زیر نظر فرماندهان و مربیان مجرب ارتش انجام می‌شود و قرار است شرکت‌کنندگان علاوه بر آشنایی نظری با مهارت‌ها، امکان تمرین و به‌کارگیری آموخته‌های خود را در محیط میدانی نیز داشته باشند.

آموزش در محیط پادگانی برای نخستین‌بار

امیر سرتیپ دوم حسین دادوند، فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه (ع) نیروی زمینی ارتش، در حاشیه مراسم افتتاح این دوره در جمع خبرنگاران، درباره تفاوت برنامه جدید با آموزش‌های پیشین توضیح داد که پیش از این، آموزش نیروهای جان‌فدا در قالب میدان‌پادگان و در میدان‌های بزرگ شهر تهران برگزار می‌شد، اما اکنون برای نخستین‌بار یک مرکز آموزشی در داخل پادگان مسئولیت آموزش این داوطلبان را بر عهده گرفته است. به گفته او، هدف از برگزاری این دوره‌ها ارائه آموزش‌های نظری، مهارتی و میدانی به داوطلبان است تا بتوانند در حوزه‌هایی مانند امداد و نجات، جنگ شهری، رزم و عبور از موانع مهارت کسب کنند و اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهند.

دادوند با اشاره به ضرورت استفاده از امکانات تخصصی آموزشی ارتش اظهار کرد که در میدان‌های شهری ممکن است تجهیزات، ابنیه و امکانات مورد نیاز برای ارائه همه سرفصل‌های آموزشی به اندازه کافی وجود نداشته باشد در حالی که پادگان‌های نظامی از فضاها و زیرساخت‌های اختصاصی برای آموزش برخوردارند و می‌توانند شرایط مناسب‌تری برای اجرای برنامه‌های جامع‌تر فراهم کنند. فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه همچنین تاکید کرد که تعداد شرکت‌کنندگان در دوره‌ها ثابت نیست و با توجه به ورودی داوطلبان تغییر می‌کند، اما محتوای آموزشی و مهارت‌هایی که باید به آنها ارائه شود، از پیش مشخص و برنامه‌ریزی شده است.

آموزش‌های نظامی و امدادی در کنار هم

یکی از محورهای مورد تاکید فرماندهان ارتش، متنوع بودن مهارت‌هایی است که داوطلبان در این دوره‌ها فرا می‌گیرند. به گفته دادوند، آموزش‌ها به حوزه رزم محدود نمی‌شود و مهارت‌های امدادی نیز جایگاه مشخصی در برنامه دارد. او از امداد و نجات، خودامدادی و دگرامدادی، مهارت‌های تیراندازی، عبور از موانع، جنگ شهری و ارتقای اعتمادبه‌نفس به‌عنوان بخش‌هایی از بسته آموزشی جان‌فدایان نام برد و گفت: این مهارت‌ها در قالب یک مجموعه آموزشی به داوطلبان ارائه می‌شود تا در زمان نیاز بتوانند از توانایی‌های خود برای دفاع از کشور و صیانت از میهن استفاده کنند. در این میان، آموزش امداد و نجات و توانایی کمک به خود و دیگران، در کنار آموزش‌های رزمی، نشان می‌دهد که برنامه آموزشی صرفا بر مهارت‌های نظامی متمرکز نیست و توانایی مواجهه با موقعیت‌های اضطراری را نیز دربر می‌گیرد.

سازماندهی داوطلبان با کمک بسیج

امیر سرتیپ محمدرضا علیان‌نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در مراسم افتتاح مرکز آموزشی جوادالائمه، با اشاره به روند شکل‌گیری مراکز آموزش جان‌فدا گفت: سه مرکز پیش از این در پادگان‌های دیگر راه‌اندازی شده‌اند و گروه‌های جان‌فدا در مرکز جدید با کمک بسیج مستضعفین دسته‌بندی و سازماندهی شده‌اند. او با اشاره به ظرفیت جوانان داوطلب برای مشارکت در دفاع از کشور اظهار کرد: ایران جوانان داوطلب و شجاعی دارد که برای این آب و خاک جان می‌دهند.

معاون تربیت و آموزش ارتش همچنین با تاکید بر تداوم آموزش‌ها گفت: آموزش‌های نظامی ارتش به دستور فرمانده کل ارتش تا آخرین نفر جان‌فدا ادامه خواهد داشت. علیان‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، جوانان مومن و معتقد به نظام را از مؤلفه‌های تاثیرگذار قدرت ملی و دفاعی کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مجموعه‌ای از مؤلفه‌های قدرت نظامی و ملی در مقابل دشمن از کشور دفاع کرده است.

او همچنین با اشاره به طراحی دوره‌های مختلف برای نیروهای جان‌فدا توضیح داد که آموزش این نیروها با کمک بسیج مستضعفین و در گروه‌های مختلف سازماندهی شده است. به گفته وی، بخشی از آموزش‌ها مهارتی و بخشی دیگر آموزش‌های خاص نظامی است و دوره‌های امداد و نجات، جنگ شهری و به‌کارگیری تجهیزات نظامی نیز در پادگان‌های ارتش اجرا خواهد شد. علیان‌نژاد با اشاره به ضرورت کسب مهارت در استفاده از تجهیزات نظامی گفت: داوطلبان باید بتوانند در حوزه‌هایی مانند دیده‌بانی، تیراندازی و استفاده از سامانه‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، توانایی لازم را به دست آورند.

دوره‌ای به نام شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی

نخستین دوره آموزش پیش‌مقدماتی گردان‌های جان‌فدا به نام شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی نام‌گذاری شده است. امیر سرتیپ دوم حسین دادوند در مراسم افتتاحیه با اشاره به آغاز رسمی این دوره گفت: آموزش‌ها با بهره‌گیری از فرماندهان و مربیان مجرب و در راستای تدابیر ابلاغی فرماندهی کل قوا و با هدف اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارتی مصوب آغاز شده است.

گردان‌های مقاومت ملی در سه سطح آموزشی

پویش «جان‌فدای ایران» با هدف سازماندهی و آموزش داوطلبان مردمی برای مشارکت در دفاع از کشور شکل گرفته است. بر اساس چارچوب اعلام‌شده برای این طرح، داوطلبان در قالب گردان‌های مقاومت ملی جان‌فدا سازماندهی می‌شوند و آموزش‌های مورد نیاز را در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته دریافت می‌کنند. آموزش‌های نظامی و امدادی، افزایش آمادگی دفاعی و توانمندسازی نیروهای مردمی از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. با آغاز دوره سه‌ماهه در مرکز جوادالائمه، آموزش داوطلبان جان‌فدا وارد مرحله تازه‌ای شده است مرحله‌ای که در آن ثبت‌نام و اعلام آمادگی اولیه جای خود را به فراگیری مهارت‌های مشخص می‌دهد. ارتش اعلام کرده است این آموزش‌ها تا آخرین نفر از داوطلبان ادامه خواهد داشت و قرار است شرکت‌کنندگان در مسیر این دوره‌ها، توانایی‌های مورد نیاز را در حوزه‌های مختلف نظامی، امدادی و میدانی فرا بگیرند.