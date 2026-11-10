محمد پرورش‌مسعود رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر ، از پایان عملیات اجرایی طرح ایجاد و تجهیز زیرساخت جدید اتاق سرور اورژانس قم خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای ظرفیت‌های فنی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای نوظهور، به‌ویژه مخاطرات سایبری، در دستور کار قرار گرفت و اکنون مراحل اجرایی آن به پایان رسیده است.

وی با اشاره به ابعاد اجرایی و فنی این طرح افزود: اجرای پروژه از اسفندماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های ناشی از تحولات و بحران‌های مختلف، روند پیشرفت آن با تلاش مستمر نیروهای تخصصی ادامه یافت تا در نخستین روزهای آبان‌ماه ۱۴۰۵ به مرحله تکمیل برسد.

پرورش مسعود با بیان اینکه برای به سرانجام رساندن این طرح حدود هفت ماه فعالیت مستمر انجام شده است، تصریح کرد: در مجموع بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نفرساعت کار مفید و تخصصی برای اجرای بخش‌های مختلف پروژه صرف شده و هزینه پیش‌بینی‌شده برای آن نیز در حدود ۹۰۰ میلیارد ریال بوده است.

تجهیزات به‌روز برای مقابله با تهدیدهای سایبری

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قم با تأکید بر اهمیت پایداری زیرساخت‌های فناوری در مجموعه خدمات فوریت‌های پزشکی بیان کرد: در طراحی و اجرای این مجموعه، استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری به‌روز و برخوردار از تأییدیه مراجع ذی‌صلاح مورد توجه قرار گرفت تا بستر فنی مناسبی برای مواجهه با تهدیدهای جدید و آسیب‌پذیری‌های احتمالی در حوزه فضای سایبری فراهم شود.

وی ادامه داد: ارتقای توان فنی اتاق سرور صرفاً به استقرار تجهیزات جدید محدود نبوده و در جریان اجرای این پروژه، مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اورژانس قم نیز پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

پرورش‌مسعود با اشاره به نقش ارتباطات پایدار در فعالیت بخش‌های مختلف اورژانس خاطرنشان کرد: اصلاح و بهسازی خطوط مخابراتی تلفن‌های اورژانس در بخش‌های مختلف، از جمله ستاد مرکزی، پایگاه‌های عملیاتی، مرکز عملیات بحران (EOC) و اورژانس هوایی، از جمله اقداماتی بوده که همزمان با اجرای طرح اتاق سرور در دستور کار قرار گرفته است.

سامانه‌های ارتباطی بهسازی شد

وی با تشریح دیگر بخش‌های این طرح افزود: سامانه‌های ضبط مکالمات نیز در شمار زیرساخت‌هایی قرار داشتند که همزمان با استقرار سخت‌افزارهای جدید مورد توجه قرار گرفتند و اقدامات اصلاحی مرتبط با آن‌ها در چارچوب برنامه ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی مجموعه انجام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قم با اشاره به شرایط خاص حاکم بر دوره اجرای پروژه اظهار کرد: این طرح در مقطعی آغاز و دنبال شد که مجموعه با دشواری‌های متعددی از جمله شرایط حساس جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه بود، اما با تداوم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، مراحل مختلف آن بدون توقف تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شد.

پرورش‌مسعود در پایان تأکید کرد: تکمیل این پروژه زیرساختی، مجموعه‌ای از اقدامات سخت‌افزاری، ارتباطی و مخابراتی را در بر گرفته است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اکنون آماده ورود به مرحله بهره‌برداری است.