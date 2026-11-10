به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری در محدوده خیابان مژده، میدان هروی و حسین‌آباد خبر داد و گفت: گزارش این حادثه ساعت ۱۱:۵۴ به اورژانس اعلام شد.

وی با اشاره به وسعت حریق اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، آتش‌سوزی در یک مجموعه تجاری رخ داده و گسترده گزارش شده است، اما تا زمان اعلام این گزارش، هیچ مصدومی از این حادثه گزارش نشده است.

سخنگوی اورژانس استان تهران افزود: در پی اعلام حریق، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس و دو خودروی فرماندهی اورژانس برای پشتیبانی و مدیریت عملیات به محل اعزام شدند.