به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تشییع و تدفین شهدای گمنام اظهار کرد: تاکنون ۳۹۰ شهید گمنام در استان مازندران تدفین شده‌اند و با حضور هشت شهید جدید، این تعداد به ۳۹۸ شهید افزایش می‌یابد.

وی افزود: تاکنون ۱۸۷ یادمان شهدای گمنام در استان احداث شده که با تدفین این هشت شهید، تعداد یادمان‌ها به ۱۹۵ مورد خواهد رسید. از این تعداد، ۱۷۳ یادمان تکمیل شده و تکمیل سایر یادمان‌ها نیز با همکاری و قول مساعد مسئولان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و سپاه کربلا تصریح کرد: شورای هماهنگی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران، شهرداری‌ها و مجموعه سپاه کربلا در تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام نقش مؤثری دارند.

سردار برسلانی با بیان اینکه فعالیت یادمان‌های شهدا به مراسم تشییع و تدفین محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: پس از تدفین شهدا، برنامه‌های معنوی و فرهنگی با محوریت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و روایتگری در این یادمان‌ها برگزار می‌شود که می‌توان از آن به‌عنوان راهیان نور کوچک یاد کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های محوری تشییع شهدای گمنام در مرکز استان گفت: مراسم وداع استانی با پیکرهای مطهر شهدا، غروب پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه و در آستانه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود و مراسم تشییع استانی نیز روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، هشت شهید گمنام در نقاط مختلف استان تدفین می‌شوند؛ در ساری، حوزه علمیه خواهران حضرت نرجس خاتون، شهید ۱۹ ساله عملیات کربلای ۶، و اداره کل بهزیستی مازندران، شهید ۲۲ ساله عملیات والفجر ۶، میزبان شهدای گمنام خواهند بود.

سردار برسلانی ادامه داد: همچنین در قائمشهر، شهرک نساجی یثرب میزبان شهید ۲۱ ساله عملیات کربلای ۴ و روستای پرچیکلا میزبان شهید ۲۴ ساله عملیات کربلای ۴ خواهد بود.

وی افزود: در بابل نیز محوطه شهرداری و باغ ملی این شهر میزبان شهید ۲۶ ساله‌ای است که در تک دشمن در سال ۱۳۶۷ در منطقه مجنون به شهادت رسیده است. در ساری، محوطه شهرداری امارت نیز میزبان شهید ۲۶ ساله عملیات بعد از شرق دجله خواهد بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به جایگاه فرهنگی و معنوی شهدای گمنام گفت: این شهدا با انتخاب گمنامی و تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری و تلاش گروه‌های تفحص به آغوش میهن بازمی‌گردند تا بار دیگر یادآور ارزش‌های ایثار، مقاومت و امنیت کشور باشند.

وی افزود: حضور این شهدا فرصتی برای تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و یادآوری اهمیت امنیت و ولایت‌مداری در جامعه است و مسئولیت ما در برابر آرمان‌های آنان را دوچندان می‌کند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه برنامه‌های استقبال از شهدا در شهرستان‌ها به‌صورت منظم اجرا می‌شود، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روزانه در هر شهرستان حدود ۱۰ تا ۱۵ برنامه با حضور پیکرهای مطهر شهدا برگزار خواهد شد تا مردم نقاط مختلف استان فرصت حضور و بهره‌مندی معنوی از این مراسم را داشته باشند.

برسلانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره معیارهای انتخاب مکان تدفین شهدای گمنام بیان کرد: درخواست‌های مردمی و تجربه سال‌های گذشته در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد و برای احداث یادمان‌ها حداقل‌هایی در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه مکان یادمان قابلیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مستمر را داشته باشد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده است در یادمان‌های شهدا دست‌کم هفته‌ای دو تا سه برنامه برگزار شود و برای تحقق این هدف، هیئت امنا با حضور مسئولان محلی، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان پایگاه‌ها، حوزه‌ها و فرماندهان شهرستانی تشکیل می‌شود تا برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های یادمان‌ها را بر عهده داشته باشند.