به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: تازه‌ترین نقشه جهانی نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ که براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول منتشرشده، از تفاوت چشمگیر وضعیت بازار کار در کشورهای مختلف جهان حکایت دارد. این بررسی که ۱۰۳ کشور را دربرمی‌گیرد، نشان می‌دهد در حالی که برخی اقتصادهای جهان با نرخ‌های پایین بیکاری مواجهند، تعدادی از کشورها با بحران جدی اشتغال روبه‌رو هستند. براساس این گزارش، سودان با نرخ بیکاری ۵۹/۵درصد در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین بیکاری قرار گرفته است. آفریقای جنوبی نیز با نرخ ۳۳/۲درصد در جایگاه دوم قرار دارد؛ آماری که نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری بازار کار در این کشورهاست. در سوی دیگر جدول، کشورهایی مانند تایلند، آندورا و ماکائو وضعیت بهتری دارند و نرخ بیکاری آنها به‌ترتیب ۱، ۱/۵ و ۱/۷درصد برآورد شده است.

کدام کشورها بیشترین بیکاری را دارند؟

بررسی آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد بحران بیکاری تنها محدود به کشورهای فقیر یا درگیر جنگ نیست و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته نیز با چالش‌های جدی در بازار کار مواجهند. فنلاند با ۱۰/۲رصد نرخ بیکاری و اسپانیا با ۹/۸درصد، ازجمله کشورهای اروپایی هستند که وضعیت نامناسبی در این شاخص دارند. اوکراین نیز با نرخ ۱۰/۲درصد در میان کشورهای دارای بالاترین نرخ بیکاری جهان قرار گرفته است.

در این میان، گرجستان با ۱۳/۹درصد، ارمنستان با ۱۲/۸درصد، مراکش و بوسنی و هرزگوین هر کدام با ۱۲/۲درصد و مقدونیه شمالی با ۱۱/۵درصد، در جمع کشورهای دارای نرخ بیکاری دورقمی قرار دارند. نکته قابل توجه آن است که حتی اقتصادهای بزرگی مانند فرانسه نیز از مشکلات بازار کار درامان نمانده‌اند. نرخ بیکاری این کشور برای سال ۲۰۲۶ حدود ۸/۴درصد پیش‌بینی شده؛ رقمی که بیش از دو برابر نرخ بیکاری آلمان با ۴‌درصد است.

ایران در نقشه جهانی بیکاری

یکی از بخش‌های قابل‌توجه این گزارش، جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان است. براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۹/۲درصد برآورد شده است. این رقم ایران را در رتبه سیزدهم فهرست ۱۰۳ کشور مورد بررسی از نظر بالاترین نرخ بیکاری قرار می‌دهد. با این حال، مقایسه آمارها نکات قابل‌توجهی را آشکار می‌کند.

نرخ بیکاری پیش‌بینی‌شده ایران از فنلاند (۱۰/۲درصد) و اسپانیا (۹/۸درصد) کمتر، اما از فرانسه (۸/۴رصد) بیشتر است؛ همچنین نرخ بیکاری ایران از برخی کشورهای منطقه و اقتصادهای در حال توسعه مانند ترکیه با ۸/۲درصد و پاکستان با ۶/۹درصد بالاتر است. با وجود این، قرار گرفتن ایران خارج از جمع کشورهای دارای بحران‌های بسیار شدید بیکاری، به‌ویژه در مقایسه با سودان و آفریقای جنوبی، نشان می‌دهد وضعیت بازار کار کشور با برخی از بحرانی‌ترین نمونه‌های جهانی فاصله دارد. البته این مقایسه به معنای مطلوب بودن شرایط اشتغال در داخل کشور نیست.

چالش جدید بازار کار جهان

گزارش‌ها همچنین به چالش‌های بازار کار در اقتصادهای بزرگ آسیا اشاره می‌کند. چین با نرخ بیکاری ۵/۱درصد و هند با ۵‌درصد، در نگاه نخست شرایط نسبتا مناسبی دارند اما رقابت شدید برای دستیابی به فرصت‌های شغلی، به‌ویژه میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی این کشورهاست. در چین، پیش‌بینی شده بود ۱۲/۷ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در سال ۲۰۲۶ وارد بازار کار شوند؛ موضوعی که فشار بر فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، گسترش هوش مصنوعی نیز آینده اشتغال را با ابهام روبه‌رو کرده است. گرچه این فناوری می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد اما احتمال حذف یا تغییر برخی مشاغل، به‌ویژه موقعیت‌های شغلی ابتدایی، وجود دارد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی از ۳/۱رصد در سال ۲۰۲۶ به ۳/۴درصد در سال ۲۰۲۷ خواهد رسید؛ با این حال، افزایش رشد اقتصادی لزوما به معنای افزایش متناسب فرصت‌های شغلی نیست. در مجموع، نقشه جهانی بیکاری نشان می‌دهد حتی اقتصادهای پیشرفته نیز از چالش اشتغال مصون نیستند و وضعیت بازار کار کشورها را نمی‌توان صرفا با میزان ثروت یا سطح توسعه اقتصادی آنها سنجید.