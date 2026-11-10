به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از واحدهای صنعتی اظهار کرد: عمق آسیب‌های واردشده به برخی صنایع زیاد است و این واحدها برای بازسازی و ادامه فعالیت به حمایت ویژه، به‌خصوص در زمینه تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش، نیاز دارند.

وی با بیان اینکه خسارت‌های اقتصادی آثار روحی و روانی نیز بر صنعتگران و خانواده‌های آنان گذاشته است، افزود: برخی تولیدکنندگان در مدت کوتاهی بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و علاوه بر حمایت مالی، باید برای بازسازی روحیه و رفع نگرانی خانواده‌های آنان نیز برنامه‌ریزی شود.

جلوگیری از تعدیل نیرو در اولویت حمایت از صنایع باشد

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به نگرانی صاحبان صنایع از تعدیل کارگران گفت: یکی از تولیدکنندگان به من گفت که دلش نمی‌آید حتی یک نفر از نیروهایش را تعدیل کند، اما در شرایط فعلی ادامه حیات شرکت نیز با مشکل روبه‌رو شده است.

محمدبیگی تأکید کرد: جلوگیری از تعدیل نیرو باید در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار گیرد و راهکارهای ویژه‌ای برای حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به سهم تولیدی استان قزوین اظهار کرد: این استان با وجود برخورداری از حدود یک درصد مساحت و یک‌ونیم درصد جمعیت کشور، در تولید محصولات مختلف سهمی بین سه تا ۱۰ درصد دارد و در تولید برخی محصولات نیز در رتبه‌های برتر کشور قرار گرفته است؛ ازاین‌رو حمایت از صنایع استان باید متناسب با ظرفیت تولیدی آن باشد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت میدانی مشکلات صنایع را پیگیری کنند

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حضور مدیران در واحدهای تولیدی گفت: حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرک‌های صنعتی باید بیشتر شود و رسیدگی به مشکلات واحدها نباید تنها به مدیرکل یک دستگاه محدود بماند.

وی افزود: مدیران حوزه‌های مختلف از جمله برق، آب و سایر دستگاه‌های مرتبط باید از واحدهای صنعتی بازدید کنند و مسائل و موانع فعالیت آن‌ها را از نزدیک بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

محمدبیگی با پیشنهاد تشکیل قرارگاه ویژه صنعتی و اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: همان‌طور که در دوران کرونا قرارگاهی برای مدیریت روزانه مسائل تشکیل شده بود، اکنون نیز باید قرارگاهی با حضور مسئولان مرتبط ایجاد شود تا مشکلات صنایع به‌صورت روزانه و برخط بررسی، تصمیم‌های لازم اتخاذ و بروکراسی‌های اداری برای حل مسائل تولیدکنندگان کاهش یابد.

وی با اشاره به تمرکز بخش مهمی از شهرک‌های صنعتی استان در شهرستان‌های قزوین، البرز و آبیک، خواستار رسیدگی ویژه به مشکلات واحدهای مستقر در این مناطق شد و گفت: صدور پروانه‌های بهره‌برداری، تأمین مواد اولیه، مسائل گمرکی و مشکلات واردات ناشی از تحریم‌ها از جمله موضوعاتی است که باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.

تأمین مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی تسهیل شود

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه صنایع غذایی گفت: برخی محصولات، با وجود اینکه در نگاه نخست جزو کالاهای اساسی یا دارو محسوب نمی‌شوند، نقش مهمی در تأمین نیازهای تغذیه‌ای جامعه دارند.

وی با اشاره به تولید بیسکویت مادر و محصولات مرتبط با تغذیه کودکان در شرکت ویتانا افزود: تأمین آرد مورد نیاز این واحدها نباید با مشکل مواجه شود؛ چراکه مردم باید به گزینه‌های متنوع و قابل‌دسترس برای تأمین نیازهای غذایی خود دسترسی داشته باشند.

محمدبیگی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین ارز و هزینه تولید تجهیزات پزشکی و دارو اظهار کرد: در حوزه حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی و دارویی باید اقدامات مؤثرتری انجام شود. حمایت از تولیدات داخلی، تسهیل تأمین ارز و رفع مشکلات مالیاتی می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و دسترسی مردم به محصولات مورد نیاز مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد پنجره واحد و تأمین زنجیره مالی تولیدکنندگان، خواستار پیگیری این موضوعات در سطح ملی شد.

فعالیت معادن باید به رضایت مردم و حفظ محیط زیست منجر شود

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش معدنکاران گفت: فعالیت معدنی و تبدیل کانی‌های استخراج‌شده به محصولات قابل استفاده، کاری دشوار و ارزشمند است و باید از معدنکاران و تولیدکنندگان دلسوز حمایت شود.

وی در عین حال بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و توجه به مطالبات مردم در فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و افزود: معدن باید برای مردم منطقه به سرمایه و عامل رونق و رضایت تبدیل شود، اما ضعف ارتباط معدنکاران با مردم، نبود شفافیت و اجرای ناقص قوانین، به‌ویژه در زمینه مسائل زیست‌محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض و شکایت‌های مردمی شود.

محمدبیگی از معدنکاران خواست با شفافیت بیشتر، رعایت الزامات زیست‌محیطی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی، اعتماد مردم را تقویت کنند و تأکید کرد: مجلس نیز از صنعتگران و معدنکارانی که در مسیر تولید و توسعه استان فعالیت می‌کنند، حمایت خواهد کرد.