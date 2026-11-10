به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدهاشم حسینی‌خواه، بعدازظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات پرونده کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با دریافت خبری مبنی بر نگهداری فرآورده‌های نفتی فاقد مجوز در یک کارگاه در محدوده «قلعه میر» بهارستان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی بهارستان با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کارگاه، ۷ هزار و ۶۴۰ لیتر تینر، ۴۴۰ لیتر بوتیل گلیکول و ۴۴۰ لیتر بوتیل به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم را نیز در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در پایان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.