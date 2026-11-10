https://mehrnews.com/x3dzqd ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱ کد مطلب 7007059 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱ لاله گمنام دفاع مقدس در میان استقبال گرم مردم «دلگان» دلگان- مردم شهر دلگان با حضور پر شور خود در خیابان اصلی شهر، از شهید گمنام دفاع مقدس استقبال کردند. دریافت 35 MB کد مطلب 7007059 کپی شد مطالب مرتبط از مزرعه تا میدان؛ روایت خلاقیت یک خانواده دلگانی عاشق میهن حماسه حضور دلگانیها در شب ۲۵۵ اجتماع مردم دلگان در شب ۲۵۱ ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخگذشته از چرخه مصرف در زابل خارج شد نهاوند میزبان لالههای گمنام میشود آغاز برداشت ۷۵۰ تن ارزن در دلگان چهار پرونده قتل در سیب و سوران با گذشت اولیای دم به صلح و سازش رسید عطر فاطمی در دلگان پیچید؛ نوجوانان اقامه عزا کردند دارالقرآن جنوب؛ پایگاهی مردمی برای ترویج مکاتب قرآنی و تربیت نسل مؤمن اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور تا پایان سال اینفوگرافیک؛ وضعیت خون در سیستان و بلوچستان برچسبها شهید گمنام شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان
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