به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایتمدار ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه سال ۱۴۰۴ با اشاره به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: به گفته وی، دشمنان پس از ناکامی در رویارویی نظامی با ایران، فشارهای خود را بر حوزه اقتصاد متمرکز کرده‌اند و در چنین شرایطی حفظ ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از صنعتگران اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای نظامی کشور در ماه‌های اخیر افزود: در هشت ماه گذشته پیشرفت‌های قابل‌توجهی در حوزه نظامی حاصل شده و به اعتقاد من، دستاوردهایی به دست آمده که در صورت بروز خطای محاسباتی دشمن، می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: اگر مدیری در بخشی کوتاهی کرده است، نباید این مسئله به پای کل نظام مدیریتی کشور نوشته شود. امروز حفظ ظرفیت‌های تولیدی و ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی، بخشی از مسئولیت همه ماست.

وی از صنعتگران خواست مشکلات خود را به نمایندگان مجلس منتقل کنند و ادامه داد: نمایندگان موظف‌اند مسائل تولیدکنندگان را پیگیری کنند. در ماه‌های گذشته نیز پیگیری مشکلات در جلسات کمیسیون و نشست با مسئولان دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر دنبال شده است.

ولایتمدار با اشاره به اهمیت پیشنهادهای مطرح‌شده برای حمایت از صنایع افزود: تشکیل قرارگاه ویژه صنعتی و اقتصادی در سطح ملی می‌تواند به بررسی روزانه مشکلات، تسریع تصمیم‌گیری‌ها و کنار گذاشتن بروکراسی‌های غیرضروری کمک کند.

تأکید بر حفظ انسجام مدیریتی در قزوین

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین گفت: استان با وجود برخورداری از حدود یک درصد مساحت و یک‌ونیم درصد جمعیت کشور، در تولید محصولات مختلف سهم قابل‌توجهی دارد و در برخی حوزه‌ها جزو تولیدکنندگان برتر کشور است؛ بنابراین شایسته نیست اختلافات و حاشیه‌ها مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شود.

وی با انتقاد از آنچه تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد اختلاف و سنگ‌اندازی در مسیر توسعه استان خواند، اظهار کرد: جریانی در استان به دنبال اختلاف‌افکنی و جلوگیری از پیشرفت است، اما امروز مجموعه مسئولان قزوین هماهنگی بیشتری دارند و باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم استفاده کرد.

ولایتمدار با تأکید بر اینکه خود را وابسته به هیچ جناحی نمی‌داند، افزود: در عملکرد استاندار قزوین رفتار جناحی ندیده‌ام و معتقدم باید از انسجام و هماهنگی شکل‌گرفته میان مسئولان حمایت کنیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با قدردانی از عملکرد محمد مقیمی در پیگیری مسائل استان گفت: در این مدت توجه و همراهی مناسبی از سوی وی برای گره‌گشایی از مشکلات استان وجود داشته است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های محمد نوذری، استاندار قزوین، اظهار کرد: باید از مدیرانی که برای حل مشکلات استان تلاش می‌کنند حمایت شود و اجازه ندهیم اختلافات و دسته‌بندی‌های محلی، انسجام مدیریتی را تضعیف کند.

ولایتمدار با رد نسبت دادن پیگیری‌های مسئولان به اهداف انتخاباتی گفت: فرصت مسئولیت برای خدمت به مردم است و باید از زمانی که در اختیار داریم برای حل مسائل کشور و استان استفاده کنیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری صنعتگران، مدیران و نمایندگان مجلس، ابراز امیدواری کرد با حفظ همدلی و تمرکز بر مسائل تولید، زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی قزوین بیش از گذشته فراهم شود.