به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان با هدف بررسی روند برنامه‌ریزی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این رویداد ملی برگزار شد.

در این نشست، اعضای شورا بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای معرفی ابعاد شخصیتی، هنری و معنوی شهدای هنرمند تأکید کردند.

تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مسیر هنر

پاسداشت مقام و جایگاه هنرمندان شهید، بازخوانی نقش هنر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل جوان از دیگر محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.

همچنین اعضای شورای سیاست‌گذاری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری، بر برنامه‌ریزی منسجم، تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مصوبات جلسات برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تأکید کردند.

اجلاسیه کنگره ملی شهدای هنرمند ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و فرصتی برای بازشناسی و معرفی نقش هنرمندان در عرصه‌های مختلف ایثار و شهادت و پاسداشت میراث فرهنگی و هنری ارزشمند این شهیدان خواهد بود.