به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور بسته جدید کمک نظامی به ارزش ۴.۸ میلیارد کرون دانمارک معادل ۷۶۰ میلیون دلار به اوکراین اختصاص می‌دهد.

به گزارش شبکه رادیو و تلویزیون عمومی دانمارک، این سی‌ودومین بسته کمک نظامی کپنهاگ به کی‌یف است که پس از رایزنی با کمیته سیاست خارجی پارلمان این کشور اعلام شد.

راسموسن همچنین از اختصاص ۱۵۰ میلیون کرون دانمارک معادل ۲۴ میلیون دلار برای حمایت از بخش انرژی اوکراین خبر داد.

وی با اشاره به قطعی برق و سرمای شدید در اوکراین گفت: مردم این کشور هم‌اکنون در سرما به سر می‌برند و قطعی برق به سطحی رسیده که از آغاز جنگ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وزیر خارجه دانمارک تأکید کرد این کمک‌ها برای نشان دادن تداوم حمایت کپنهاگ از کی‌یف و هم‌زمان با سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به دانمارک اعلام شده است.