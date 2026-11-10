به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ماهشهر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان به دو دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی قضائی به بازرسی از خودروهای توقیفی پرداختند و موفق شدند ۶۶ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۱۹۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری دو متهم و معرفی آنان به مرجع قضایی تصریح کرد: قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق و دپوی غیرمجاز سوخت، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.