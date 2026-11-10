به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد، حجت‌الاسلام سیدیحیی نجم‌الهدی با تبریک موفقیت تیم‌های قرآنی استان اظهار کرد: کسب این افتخارات حاصل تلاش جمعی فعالان قرآنی، مربیان و متصدیان مساجد و اجرای برنامه‌های هدفمند قرآنی است.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، تیم قرآنی کانون فرهنگی هنری آیت‌الله حائری از مسجد حمزه‌علی میبد رتبه نخست کشوری در بخش خواهران بالای ۱۸ سال و رتبه دوم بخش زیر ۱۸ سال را کسب کرد. همچنین تیم قرآنی کانون فرهنگی هنری مهدویت از مسجد امام مهدی(عج) یزد در بخش زیر ۱۸ سال به رتبه سوم کشور دست یافت.

نجم‌الهدی با اشاره به شیوه برگزاری مسابقات امسال بیان کرد: این دوره در قالب تیم‌های مسجدی و در ۱۰ رشته قرآنی برگزار شد و ۶۰۰ جوان و نوجوان در قالب ۶۰ تیم ابتدا در مراحل منطقه‌ای به رقابت پرداختند که در نهایت ۲۰ تیم برتر به مرحله استانی راه یافتند و نمایندگان استان نیز در رقابت‌های کشوری حضور یافتند.

وی ادامه داد: این شیوه برگزاری علاوه بر سنجش توانمندی‌های قرآنی، زمینه تقویت جریان قرآنی در مساجد را فراهم می‌کند و فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد با تأکید بر نقش مساجد در تربیت نسل قرآنی گفت: مسجد تنها محل برگزاری برنامه‌های عبادی نیست، بلکه باید به پایگاهی فعال برای آموزش قرآن، شناسایی استعدادها و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی نوجوانان و جوانان تبدیل شود.

وی با اشاره به ارتباط این موفقیت‌ها با طرح «مسجد، پایگاه قرآن» تصریح کرد: این افتخارات در امتداد فعالیت‌های قرآنی مساجد و اهداف این طرح به دست آمده است؛ طرحی که به دنبال تبدیل برنامه‌های قرآنی مقطعی و مناسبتی به جریانی مستمر در متن فعالیت‌های مساجد است.

نجم‌الهدی با قدردانی از مربیان، مدیران کانون‌ها، ارکان مساجد و خانواده‌های شرکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: موفقیت تیم‌های قرآنی نتیجه همراهی مجموعه‌ای از فعالان و دلسوزان عرصه قرآن است و نقش مربیان در آموزش، هدایت و ایجاد انگیزه میان اعضای گروه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تأکید کرد: موفقیت در مسابقات نباید تنها به کسب رتبه و عنوان محدود شود، بلکه شکل‌گیری جریان پایدار قرآنی در مساجد، افزایش ارتباط نسل نوجوان و جوان با قرآن و به‌کارگیری آموزه‌های آن در زندگی فردی و اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.

نجم‌الهدی ابراز امیدواری کرد با تقویت برنامه‌های قرآنی، حمایت از گروه‌های مستعد و استمرار اجرای طرح «مسجد، پایگاه قرآن»، زمینه حضور پررنگ‌تر جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های قرآنی مساجد فراهم شود.