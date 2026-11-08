به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مظفر پیرامون عملکرد تیم ملی در تورنمنت چین اظهار داشت: مسیر سفر ما بسیار طولانی بود و از زمان ترک ایران تا رسیدن به هتل حدود ۲۴ ساعت در راه بودیم. بازیکنان پس از رسیدن فرصت استراحت محدودی داشتند و روز بعد مقابل هنگ‌کنگ به میدان رفتند. با وجود خستگی ناشی از سفر ملی‌پوشان نمایش بسیار خوبی ارائه کردند و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسیدند.

وی در ادامه عنوان داشت: در آن مسابقه جریان بازی کاملاً در اختیار ما بود و موقعیت‌های گلزنی متعددی ایجاد کردیم. بازیکنان در هر دو فاز دفاعی و هجومی عملکرد مطلوبی داشتند و حتی فرصت حضور برای تمامی بازیکنان فراهم شد. تنها فاطمه رحمتی به دلیل آسیب‌دیدگی جزئی که از مسابقات لیگ داشت در این دیدار به میدان نرفت.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان با اشاره به دیدار مقابل چین عنوان کرد: فاصله دو مسابقه بسیار کم بود و بازیکنان پس از یک سفر ۲۴ ساعته در دو روز متوالی به میدان رفتند. به نظرم آن‌ها نه‌تنها دو حریف خود بلکه خستگی را نیز شکست دادند.

مظفر درباره جزئیات دیدار برابر چین گفت: در دقایق ابتدایی با دریافت گل غافلگیر شدیم اما توانستیم نیمه نخست را با نتیجه یک بر یک به پایان برسانیم. در نیمه اول مشکلاتی به‌ویژه در ساختار دفاعی داشتیم که در بین دو نیمه درباره آن‌ها صحبت کردیم و راهکارهای لازم را در اختیار بازیکنان قرار دادیم. خوشبختانه ملی‌پوشان به‌خوبی این نکات را اجرا کردند و در نیمه دوم اجازه ندادند حریف موقعیت جدی و خطرناکی ایجاد کند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم شرایط کاملاً در اختیار ما بود و حتی می‌توانستیم بیش از دو گل دیگر نیز به ثمر برسانیم. تیم چین در چهار تا پنج دقیقه پایانی از سیستم پاورپلی استفاده کرد اما بازیکنان ما دفاع جانانه‌ای داشتند و حتی در همین شرایط نیز موفق شدیم یک گل به ثمر برسانیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان با ابراز رضایت از عملکرد ملی‌پوشان تصریح داشت: واقعاً از عملکرد بازیکنان رضایت دارم. با وجود خستگی شدید ناشی از سفر و فشردگی مسابقات بچه‌ها از جان و دل مایه گذاشتند. میزان دوندگی، تعهد و فداکاری آن‌ها قابل تحسین بود. بازیکنان با تمام وجود و برای یکدیگر بازی کردند و نمونه بارزی از یک تیم متحد و منسجم بودند. این اتحاد و حمایت متقابل را هم در داخل زمین و هم خارج از آن به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد.

مظفر درباره کیفیت تیم ملی چین نیز ابراز داشت: چین نسبت به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تغییرات زیادی داشته و با تیمی جوان و متحول‌شده در این تورنمنت حضور پیدا کرده است. تقریباً نیمی از بازیکنان این تیم نسبت به جام ملت‌ها تغییر کرده‌اند. با این وجود، تیم چین از نظر قدرت بدنی، هماهنگی در کارهای ترکیبی و ساختار تیمی، تیم بسیار قدرتمندی است و مشخص است که کار زیادی روی آن انجام شده است.

وی خاطرنشان ساخت: ما در جام ملت‌های آسیا موفق شده بودیم چین را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهیم، اما تیم فعلی این کشور شرایط متفاوتی دارد و حریف بسیار باکیفیتی است. با توجه به اینکه ترکیب فعلی تیم ملی ایران نیز تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه است و این نفرات تجربه بازی‌های سنگین زیادی در کنار یکدیگر نداشته‌اند، معتقدم ملی‌پوشان تا این مرحله از تورنمنت آزمون دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در پایان با اشاره به برنامه پیش روی تیم گفت: فردا یک روز استراحت خواهیم داشت و امیدوارم بازیکنان با استفاده از این فرصت، آمادگی خود را بازیابی کنند تا بتوانیم دیدار بعدی مقابل چین را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.