به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر سه شنبه در چهارمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مرکزی اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، ۲۳۳ واحد صنعتی استان دچار آسیب شدند و با وجود خسارت‌های واردشده، تنها سه واحد تاکنون به چرخه تولید بازنگشته‌اند و سایر واحدها با همت تولیدکنندگان، کارگران و حمایت صنایع همجوار فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

وی افزود: استان مرکزی علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی، از استعدادهای ارزشمند انسانی نیز برخوردار است و خاستگاه ۲۵ درصد مفاخر کشور و ۱۷ نخست‌وزیر بوده که این سرمایه انسانی از مهم‌ترین مزیت‌های استان به شمار می‌رود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های ناشی از قطعی برق و گاز و شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان روند فعالیت و رشد خود را حفظ کردند و اجازه ندادند مشکلات موجود مانع استمرار تولید شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: با وجود آسیب‌دیدگی ۲۳۳ واحد صنعتی و وارد آمدن خسارت‌های قابل توجه، بازگشت بخش عمده این واحدها به چرخه تولید بدون اتکا به بسته حمایتی و تسهیلات ویژه و عمدتاً با تلاش خود تولیدکنندگان، کارگران، صنایع همجوار و ظرفیت‌های داخلی استان محقق شد.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: برخی از این واحدها در حوزه تولیدات دفاعی فعالیت داشتند و حتی در شرایط دشوار کنونی نیز توانسته‌اند فعالیت خود را ادامه دهند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعتی، تخصص و توان بازسازی در استان مرکزی است.

وی افزود: یکی از فرصت‌های مهم پیش‌روی استان مرکزی، توسعه مبادلات تجاری با کشور عراق است؛ چراکه امکان عبور کالا از مرزهای زمینی و انتقال محصولات تولیدی استان به بازار عراق، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صادرات فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی بیان کرد: استان مرکزی باید از فرصت‌های موجود در بازار عراق برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، صنعتی و صادراتی خود استفاده کند و با حضور مؤثر در این بازار، زمینه افزایش سهم محصولات استان در تجارت منطقه‌ای را فراهم سازد.

وی گفت: نشست‌های اقتصادی و بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی به‌صورت مستمر در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و تلاش می‌کنیم با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم.