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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

امکان ویرایش ثبت‌سفارش‌های تأمین ارز شده تا ۱۵ شهریور

امکان ویرایش ثبت‌سفارش‌های تأمین ارز شده تا ۱۵ شهریور

امکان ویرایش تعرفه‌های غیرضروری به ضروری در ویرایش پرونده‌های ثبت‌سفارش تأمین ارز شده تا ۳۱ فروردین در سامانه جامع تجارت فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت‌سفارش‌هایی که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به صورت کامل تأمین ارز شده‌اند، در صورت ویرایش تعرفه‌های غیرضروری به تعرفه‌های ضروری (فهرست پیوست اطلاعیه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶) بدون محدودیت در فرآیندهای بهینه‌سازی ارزی، سهمیه‌بندی ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه‌های ثبت‌سفارش‌های بازرگانی (در سطح ۴ رقم) امکان ویرایش/تمدید فراهم خواهد بود.

در صورتی که تأمین ارز ثبت‌سفارش مربوط به سال جاری باشد، ارزش ثبت‌سفارش در مصارف سهمیه و بهینه‌سازی ارزی لحاظ خواهد گردید. میزان تامین ارز شده قبل از سال جاری از کنترل بهینه سازی و سهمیه ارزی معاف است.

مهلت ویرایش/تمدید ثبت سفارش‌های مشمول این اطلاعیه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ است.

کد مطلب 6906046
سمیه رسولی

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