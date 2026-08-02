به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبتسفارشهایی که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به صورت کامل تأمین ارز شدهاند، در صورت ویرایش تعرفههای غیرضروری به تعرفههای ضروری (فهرست پیوست اطلاعیه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶) بدون محدودیت در فرآیندهای بهینهسازی ارزی، سهمیهبندی ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفههای ثبتسفارشهای بازرگانی (در سطح ۴ رقم) امکان ویرایش/تمدید فراهم خواهد بود.
در صورتی که تأمین ارز ثبتسفارش مربوط به سال جاری باشد، ارزش ثبتسفارش در مصارف سهمیه و بهینهسازی ارزی لحاظ خواهد گردید. میزان تامین ارز شده قبل از سال جاری از کنترل بهینه سازی و سهمیه ارزی معاف است.
مهلت ویرایش/تمدید ثبت سفارشهای مشمول این اطلاعیه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ است.
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