ثبت سفارش واردات موبایل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: از روز دوشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، امکان ثبت سفارش جدید و همچنین ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت، با رعایت شرایط و ضوابط زیر فراهم خواهد شد:

ثبت سفارش و محل تأمین ارز

ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند صرفاً با نوع عملیات ارزی بانکی و با محل تأمین ارز «از محل ارز خود»، «از محل ارز دیگران» یا «هر دو» امکان‌پذیر خواهد بود.

نکته: گزینه «مایل به استفاده از سهمیه سپرده خود و دیگران هستم» مربوط به سایر کالاهاست و نیازی به انتخاب این گزینه برای ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند وجود ندارد. در صورت انتخاب این گزینه، پرونده در مرحله استعلام ضوابط رد خواهد شد.

نکته: در خصوص پرونده‌هایی که تأمین ارز آنها به‌صورت کامل انجام شده است، ادامه فرآیند با محل تأمین ارز قبلی امکان‌پذیر خواهد بود.

سابقه واردات و میزان مجاز ثبت سفارش

سهمیه در نظر گرفته‌شده برای آغاز فرآیند ثبت سفارش، معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خواهد بود.

پس از استفاده از سهمیه یک‌هشتم و رفع تعهد پرونده‌های مربوط، استفاده از یک‌هشتم بعدی، منوط به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

کنترل مجوز سابقه و بهینه‌سازی تلفن همراه هوشمند

مطابق روال سابق، ادامه فرآیند کنترل بهینه‌سازی ارزی وزارت صمت، منوط به تأیید مجوز سابقه تلفن همراه هوشمند خواهد بود.

در صورت رد شدن مجوز سابقه تلفن همراه هوشمند، مجوز کنترل بهینه‌سازی ارزی نیز رد خواهد شد. همچنین سقف ارزی بهینه‌سازی برای پرونده‌های سال جاری، به اندازه سابقه قابل استفاده هر بازرگان، مطابق ضوابط مربوط به سابقه واردات، در دسترس خواهد بود.

پرونده‌های استعلام‌شده و منتظر مجوز با شرایط قبلی

درخواست‌های مجوزی که پیش از اعمال ضوابط جدید ثبت شده بودند، به‌صورت سیستمی رد شده‌اند تا امکان ویرایش پرونده و بررسی مجدد آن بر اساس ضوابط جدید فراهم شود.

لازم به ذکر است امکان ثبت سفارش جدید تلفن همراه هوشمند در سال ۱۴۰۵، صرفاً برای تلفن‌های همراه با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم خواهد بود.

همچنین بر اساس اعلام وزارت صمت، به‌منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان فعال و واجد شرایط، پرونده‌های ثبت سفارش‌نشده و ثبت سفارش‌های نامعتبر از فهرست مصارف سابقه واردات و بهینه‌سازی تلفن همراه هوشمند خارج شده‌اند.

در نظر داشته باشید در صورت تمدید یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی، ارزش پرونده به میزان تأمین ارزنشده در سال قبل، به مصارف سهمیه و بهینه‌سازی ارزی اضافه خواهد شد.