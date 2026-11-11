خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-موافقت ضمنی وزارت صنعت با افزایش ۴۵درصدی قیمت محصولات ایران خودرو

منبع تکذیبیه وزارت صنعت

*سرعت تکذیب دو روز

*وام ۵۰۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی

منبع تکذیبیه: سازمان تأمین اجتماعی

*سرعت تکذیب: ۱۲ ساعت

-وجود مدارس کانکسی در شهرستان بهبهان

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش

*سرعت تکذیب: ۳ساعت

-انتشار اسنادی غیرمستند درباره پرداخت پاداش به کارکنان و خانواده‌های شرکت ملی گاز ایران

منبع تکذیبیه: شرکت ملی گاز ایران

*سرعت تکذیب: ۱۰ ساعت

-حضوری کی‌روش روی نیمکت تیم ملی فوتبال عربستان

منبع تکذیبیه: فدراسیون عربستان

*سرعت تکذیب: یک روز