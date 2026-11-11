خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-موافقت ضمنی وزارت صنعت با افزایش ۴۵درصدی قیمت محصولات ایران خودرو
منبع تکذیبیه وزارت صنعت
*سرعت تکذیب دو روز
*وام ۵۰۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی
منبع تکذیبیه: سازمان تأمین اجتماعی
*سرعت تکذیب: ۱۲ ساعت
-وجود مدارس کانکسی در شهرستان بهبهان
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش
*سرعت تکذیب: ۳ساعت
-انتشار اسنادی غیرمستند درباره پرداخت پاداش به کارکنان و خانوادههای شرکت ملی گاز ایران
منبع تکذیبیه: شرکت ملی گاز ایران
*سرعت تکذیب: ۱۰ ساعت
-حضوری کیروش روی نیمکت تیم ملی فوتبال عربستان
منبع تکذیبیه: فدراسیون عربستان
*سرعت تکذیب: یک روز
نظر شما