به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده و همزمان با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و اتکا به توان تولیدکنندگان داخلی، میزان ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که صنعت برق کشور در سال‌های اخیر با محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ نیز مواجه بوده است.

ماشاالله تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه این صنعت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در داخل کشور تأمین می‌شود و تنها پنج درصد از تجهیزات مورد نیاز، عمدتاً در حوزه‌های خاص، از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده است، افزود: صنعت برق در مقایسه با سال‌های گذشته رشد مستمری را تجربه کرده و نرخ رشد آن حدود ۱۰ درصد بوده است. همچنین کشور در حوزه‌هایی مانند ساخت ترانسفورماتور و فناوری‌های مرتبط با انتقال و توزیع انرژی از توانمندی قابل توجهی برخوردار است.

کاهش ۵۰ درصدی ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵

معاون وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت ناترازی برق گفت: میزان ناترازی برق کشور که در سال‌های گذشته به حدود ۲۰ هزار مگاوات می‌رسید، در تابستان ۱۴۰۵ با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و اقدامات عملیاتی به حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافت.

به گفته تابع‌جماعت، در تابستان امسال همچنین کاهش حدود سه درصدی مصرف برق به ثبت رسید که این موضوع در کنار اقدامات انجام‌شده در بخش تولید و مدیریت مصرف، به کاهش فشار بر شبکه برق و تأمین نیاز بخش‌های خانگی، عمومی و صنعتی کمک کرد.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت برق در دو سال اخیر دانست و تصریح کرد: در سال‌های گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور اضافه می‌شد، اما این روند اکنون به حداقل ۱۰۰ مگاوات در هفته رسیده است.

معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو با اشاره به رشد هشت‌برابری سرعت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی طی دو سال اخیر، از افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت این نیروگاه‌ها در همین بازه زمانی خبر داد.

تأمین پایدار برق در دوران جنگ با وجود بیش از ۲ هزار اصابت به شبکه

تابع‌جماعت با اشاره به عملکرد صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی اظهار کرد: صنعت برق یکی از پایدارترین بخش‌های کشور در این دوره بود و با وجود تهدیدها و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، خاموشی گسترده‌ای در کشور اتفاق نیفتاد.

وی افزود: بیشترین آسیب‌ها در بخش انتقال و توزیع برق رخ داد و بیش از دو هزار مورد اصابت به این بخش‌ها گزارش شد، اما نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق تا آخرین لحظه در محل خدمت حضور داشتند تا پایداری شبکه حفظ شود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: در مواردی که اصابت‌های موضعی موجب قطعی برق شد، نیروهای عملیاتی توانستند در فاصله زمانی یک تا دو ساعت نسبت به رفع خاموشی اقدام کنند. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده نیز میزان رضایت مردم از خدمات صنعت برق در دوران جنگ حدود ۹۰ درصد بوده است.

وی همچنین با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های صنعت برق در بخش‌های نیروگاهی، انتقال و توزیع خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط دشوار، تعمیرات نیروگاه‌های کشور در سال گذشته به‌موقع انجام شد و بسیاری از پروژه‌های اجرایی بدون توقف ادامه یافتند.

برنامه‌ریزی برای عبور از زمستان بدون خاموشی همزمان برق و گاز

تابع‌جماعت در بخش دیگری از اظهارات خود درباره وضعیت تأمین برق در نیمه دوم سال و آمادگی نیروگاه‌ها برای تولید برق در فصل سرد گفت: با کاهش تقاضای برق در بخش خانگی طی زمستان، نیروگاه‌ها فرصت مناسبی برای انجام تعمیرات اساسی پیدا می‌کنند؛ به‌طوری‌که معمولاً میزان مصرف برق در زمستان نسبت به تابستان حدود ۴۰ درصد کمتر است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات گازی کشور در جریان جنگ و احتمال اعمال محدودیت در تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع اظهار کرد: هماهنگی مستمری میان وزارت نیرو و وزارت نفت برای مدیریت شرایط تأمین سوخت وجود دارد تا بتوان محدودیت‌های احتمالی را به بهترین شکل مدیریت کرد و تاب‌آوری شبکه انرژی کشور افزایش یابد.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که از همزمانی خاموشی برق و گاز جلوگیری شود و محدودیت‌های احتمالی در تأمین سوخت، کمترین اثر را بر پایداری خدمات انرژی داشته باشد.

سرمایه‌گذاری ۱۲ همتی برای بهینه‌سازی مصرف برق

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت برق و مدیریت مصرف انرژی گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت برق به حوزه بهینه‌سازی مصرف اختصاص دارد و حدود هزار نفر در این بخش فعالیت می‌کنند که ۲۰ تا ۳۰ درصد از ظرفیت و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند.

تابع‌جماعت با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه به حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و بخشی از منابع نیز به اجرای برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف اختصاص یافته است.

وی همچنین از انعقاد قراردادهایی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی با مشارکت پارک‌های علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: رویکرد دولت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در زمینه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

نمایشگاه صنعت برق با حضور ۴۰۰ شرکت داخلی و ۶۰ شرکت خارجی

معاون وزیر نیرو همچنین در جریان بازدید از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور حدود ۴۰۰ شرکت داخلی و ۶۰ شرکت خارجی برگزار شده و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، پیمانکاران، مشاوران و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم کرده است.

وی صنعت برق را یکی از حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری و توسعه کشور دانست و افزود: توانمندی شرکت‌های داخلی در زنجیره ارزش صنعت برق و استمرار فعالیت پروژه‌ها در شرایط تحریم و پس از جنگ، نشان‌دهنده ظرفیت و تاب‌آوری این صنعت است.

تابع‌جماعت همچنین با اشاره به ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی گفت: ایران در حال حاضر با برخی کشورهای همسایه در زمینه صادرات و واردات برق همکاری دارد و افغانستان نیز ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه آب و برق دارد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مدیریت منابع آب و تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی اظهار کرد: گزارش‌های مربوط به منابع آب به‌صورت هفتگی، ماهانه و سه‌ماهه ارائه می‌شود و از طریق سازوکارهای برنامه‌ریزی تلاش می‌شود میان نیازهای بخش آب و الزامات تولید برق تعادل برقرار شود تا بهره‌برداری از منابع آبی با تولید انرژی در تعارض قرار نگیرد.

معاون وزیر نیرو در پایان، معرفی وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن به‌عنوان دستگاه‌های برتر در جشنواره شهید رجایی را از دیگر دستاوردهای این مجموعه برشمرد و تأکید کرد: توسعه ظرفیت‌های داخلی، استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری، از محورهای اصلی برنامه‌های صنعت برق کشور است.