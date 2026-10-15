ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور به ۶۲۰۰ مگاوات رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های صنعت برق مازندران با اشاره به ضرورت آمادگی صنعت برق برای ماه‌های سرد سال اظهار کرد: با پایان فصل گرم، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و حفظ پایداری شبکه برق در اولویت قرار گرفته و تدابیر لازم برای مدیریت محدودیت‌های احتمالی انرژی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید گاز کشور در پی حمله دشمن حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است، افزود: تلاش‌ها برای بازگرداندن حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به چرخه تولید ادامه دارد و در این شرایط، مدیریت مصرف گاز و تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مازندران تصریح کرد: ظرفیت مخازن ذخیره سوخت نیروگاه نکا افزایش یافته و برنامه توسعه بیشتر این مخازن نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین تعمیرات نیروگاه کاسپین به‌زودی آغاز می‌شود و عملیات ذخیره‌سازی سوخت در این مجموعه در حال انجام است.

رجبی مشهدی با اشاره به برنامه‌های ملی صنعت برق برای مدیریت شرایط پیش‌رو گفت: ۶۰ برنامه عملیاتی در سطح کشور تدوین شده که بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت مصارف غیرمتعارف و کنترل مصرف‌های بالا از جمله محورهای آن برای کاهش فشار بر شبکه برق است.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر راهکارهای تقویت ظرفیت تولید برق عنوان کرد و افزود: ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است و افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در مازندران نیز پیش از شروع فصل سرما دنبال می‌شود.

شتاب در تکمیل طرح‌های نیروگاهی مازندران

معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره طرح‌های جدید نیروگاهی استان اظهار کرد: دو واحد گازی نیروگاه نکا با ثبت رکوردهای زمانی جدید، یکی در مدت ۱۲۰ روز و دیگری در کمتر از ۱۰۰ روز، وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

وی ادامه داد: واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نکا نیز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا تابستان سال ۱۴۰۶ آماده اتصال به شبکه برق کشور خواهد شد؛ طرحی که تکمیل آن در تقویت ظرفیت تولید برق استان نقش دارد.

رجبی مشهدی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک در مازندران خبر داد و گفت: افزودن ۶۴ مگاوات ظرفیت تولید برق در این بخش پیش‌بینی شده است که سهم قابل توجهی از برنامه توسعه سالانه نیروگاه‌های مقیاس کوچک کشور را شامل می‌شود.

وی توسعه زیرساخت‌های انتقال و فوق‌توزیع برق را از دیگر اقدامات انجام‌شده در استان برشمرد و افزود: طی ماه‌های گذشته، چهار پست انتقال و فوق‌توزیع با استفاده از طرح تأمین مالی خارجی وارد مدار شده و به شبکه برق متصل شده‌اند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه از فراهم شدن مقدمات احداث نیروگاه جدید محمودآباد خبر داد و گفت: زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح تأمین شده و اقدامات اولیه برای پیشبرد پروژه در حال انجام است.

ضرورت مدیریت مصرف برق و گاز در فصل سرد

رجبی مشهدی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در تأمین پایدار انرژی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه در ماه‌های سرد سال کمک کند.

وی افزود: علاوه بر ساکنان مازندران، گردشگرانی که در تعطیلات و آخر هفته‌ها به این استان سفر می‌کنند نیز با مدیریت مصرف انرژی می‌توانند در عبور پایدار از فصل سرما و تأمین مطمئن برق و گاز همکاری داشته باشند.