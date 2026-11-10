به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک محمدصالحی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: طرح پایش دمای ساختمان‌های اداری استان با مشارکت فعال بسیج شرکت گاز قزوین آغاز شده است تا ضمن نظارت میدانی بر نحوه مصرف، زمینه همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در رعایت الگوی مصرف فراهم شود.

وی افزود: صبح امروز دمای ساختمان تعدادی از دستگاه‌ها از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و شرکت برق استان مورد پایش قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین بهره‌گیری از ظرفیت بسیج در کنار توان تخصصی کارکنان شرکت گاز را برای گسترش نظارت‌های میدانی ضروری دانست و تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی باید در همه بخش‌ها جدی گرفته شود و دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه پیش‌گام باشند.

صالحی پایش دمای ادارات و دستگاه‌های اجرایی را عاملی برای افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان در قبال مصرف انرژی دانست و گفت: این اقدام می‌تواند توجه دستگاه‌ها را به رصد وضعیت مصرف، اصلاح رویه‌های نادرست و تقویت انضباط در استفاده از انرژی افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف گاز از سوی دستگاه‌های اجرایی، به‌عنوان یک الگو در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند در اصلاح فرهنگ مصرف گاز مؤثر باشد.



