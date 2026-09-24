به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله تابعجماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، با تأکید بر ضرورت توسعه ساخت داخل تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: افزایش ظرفیت تولید به تنهایی کافی نیست و مهمتر از آن، بومیسازی دانش، توسعه شرکتهای دانشبنیان و ایجاد زیستبوم صنعتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی امروز پنجشنبه دوم مهرماه در مراسم افتتاح کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد این است که کشور بتواند دانشهای مورد نیاز را بومی کند، زیستبوم توسعه نیروگاهها را گسترش دهد و شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه را حمایت و توسعه دهد.
تابعجماعت با اشاره به تجربه کشور در توسعه نیروگاههای حرارتی و آبی افزود: در دهههای ۸۰ و ۹۰، توسعه زیرساختهای نیروگاههای حرارتی و آبی و ظرفیتسازی صنعتی در این حوزهها دنبال شد و نتیجه آن، دستیابی کشور به توانمندی در ساخت نیروگاه و سدسازی بود.
وی ادامه داد: همین ظرفیت ایجادشده موجب شد کشور در شرایط جنگ، تحریم و محدودیتها بتواند بخش قابل توجهی از نیازهای خود را با اتکا به توان داخلی مدیریت کند.
توسعه تجدیدپذیرها؛ ورود به مرحله ظرفیتسازی صنعتی
معاون وزیر نیرو گفت: در سالهای اخیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر وارد مرحله جدیدی شده و اکنون باید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، برای ایجاد زیستبوم صنعتی این حوزه نیز ظرفیتسازی شود.
وی با اشاره به رشد ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در یک سال گذشته اظهار کرد: در شرایطی که در گذشته افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود ۱۰۰ مگاوات در سال بود، این روند اکنون به حدود ۱۰۰ مگاوات در هفته رسیده و قرار است افزایش بیشتری نیز پیدا کند.
تابعجماعت افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در این دوره افزایش قابل توجهی داشته و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نیز چند برابر شده است.
وی با اشاره به وضعیت صنعت برق کشور گفت: در یک سال گذشته ظرفیت تولید برق حدود ۸ درصد افزایش پیدا کرده و مصرف برق در زمان پیک نیز حدود ۳ درصد کاهش یافته است.
تأکید وزارت نیرو بر توسعه بازار تجهیزات داخلی
معاون وزیر نیرو مهمترین وظیفه دولت در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی را توسعه بازار عنوان کرد و گفت: هرچه بخش خصوصی در زمینه تجهیزات، فناوری و دانش فنی فعالیت خود را توسعه میدهد، دولت باید زمینه توسعه بازار را فراهم کند.
وی افزود: بخش خصوصی مسیر فعالیت خود را به خوبی میشناسد و نیازی نیست دولت به این بخش آموزش دهد که چگونه فعالیت کند؛ وظیفه دولت این است که موانع را برطرف و ظرفیت بازار را ایجاد و توسعه دهد.
تابعجماعت ادامه داد: دولت میتواند با استفاده از سازوکارهای قانونی، ضوابط و مقررات و مدیریت بازار، شرایطی ایجاد کند که بخش خصوصی با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری کند.
وی تأکید کرد: وقتی بخش خصوصی سرمایهگذاری میکند و وارد بازار میشود، باید اطمینان داشته باشد که دولت حامی آن است و در رقابت با بخش خصوصی قرار ندارد، بلکه برای موفقیت آن کمک میکند.
ماده ۱۶؛ یکی از ابزارهای حمایت از تجدیدپذیرها
معاون وزیر نیرو با اشاره به ظرفیتهای قانونی حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: در ماده ۱۶ قانون جهش تولید، حمایتهای قابل توجهی از انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه برق پیشبینی شده است.
وی افزود: در کنار این حمایتها، ابزارهای مرتبط با صندوق نوآوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان نیز وجود دارد، اما حمایت اصلی از نظر وزارت نیرو، توسعه بازار است.
تابعجماعت اظهار کرد: مهمترین شاخص حمایت از ساخت داخل و شرکتهای دانشبنیان، ایجاد ظرفیت بازار است تا شرکتهای خصوصی بتوانند با اطمینان نسبت به سرمایهگذاری و توسعه فناوری اقدام کنند.
هدفگذاری برای تکمیل زنجیره ساخت تجهیزات خورشیدی
وی با اشاره به افتتاح کارخانه تولید اینورتر خورشیدی گفت: اقداماتی مانند راهاندازی این کارخانه و افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات، بخشی از فرآیند ظرفیتسازی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است.
معاون وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد این روند ادامه پیدا کند و ظرفیت ساخت تجهیزات مختلف نیروگاههای خورشیدی در داخل کشور توسعه یابد.
تابعجماعت تأکید کرد: هدف باید این باشد که در آینده امکان ساخت انواع پنلها، اینورترها و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای خورشیدی در کشور فراهم شود.
وی در پایان با تقدیر از فعالان بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و مجموعه ساتبا گفت: شرکتهای دانشبنیان و فناور سرمایه اصلی کشور در این حوزه هستند و وزارت نیرو از توسعه این بخش و ایفای نقش آن در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر حمایت خواهد کرد.
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