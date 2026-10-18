عظیم اعتمادی در گفت و گو با مهر با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های حرارتی کشور در روزهای اوج مصرف برق اظهار کرد: در تابستان ۱۴۰۵، هم‌زمان با افزایش تقاضای برق و قرار گرفتن شبکه سراسری در شرایط سنگین مصرف، نیروگاه‌های حرارتی با ثبت آمادگی ۹۸.۸ درصدی و نرخ خروج اضطراری تنها ۱.۲ درصد، نقش مهمی در تأمین برق پایدار و عبور از روزهای اوج بار ایفا کردند.

وی افزود: در لحظه پیک مصرف، قدرت عملی تولید نیروگاه‌های حرارتی به ۵۹۲۳۴ مگاوات رسید و تولید روزانه حدود ۱.۳ میلیارد کیلووات‌ساعت ثبت شد؛ آماری که بیانگر ظرفیت عملیاتی این نیروگاه‌ها و اهمیت آمادگی واحدهای تولید برق در تأمین نیاز شبکه سراسری است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه دستیابی به این سطح از آمادگی، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات فنی، تعمیراتی و مدیریتی بود، تصریح کرد: تعمیرات اساسی و بهینه‌سازی بیش از ۱۱۰ هزار مگاواتی واحدها، بازگشت واحدهای نیروگاهی به مدار تولید و اجرای پروژه‌های افزایش راندمان و ظرفیت تولید در شرایط گرم تابستان، از جمله اقدامات انجام‌شده برای تقویت توان تولید برق کشور بود.

اعتمادی ادامه داد: اجرای پروژه‌های خنک‌کاری هوای ورودی توربین در نیروگاه‌های فردوسی مشهد با ظرفیت ۹۰ مگاوات، سلطانیه زنجان با ظرفیت ۶۰ مگاوات، راشد تربت‌حیدریه با ظرفیت ۳۰ مگاوات و پرند با ظرفیت ۹۰ مگاوات، از جمله اقداماتی بود که با هدف افزایش توان تولید در روزهای گرم سال اجرا شد. همچنین نوسازی برج‌های خنک‌کن نیروگاه‌های رامین اهواز و اصفهان و احداث مخازن ذخیره‌سازی گازوئیل، در راستای تقویت پایداری تولید و مدیریت منابع سوخت مورد توجه قرار گرفت.

وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص در تحقق این دستاوردها خاطرنشان کرد: آمادگی بالای نیروگاه‌های حرارتی در شرایط دشوار آب‌وهوایی و محدودیت‌های خارجی، حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان، مهندسان و متخصصانی است که با اتکا به دانش فنی و توان داخلی، برای حفظ پایداری تولید و تأمین برق مورد نیاز کشور تلاش کردند.

برق صنایع؛ اولویت صنعت برق در تابستان

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو و با اولویت‌بخشی به بخش صنعت، شرکت برق حرارتی مجموعه‌ای از اقدامات را برای افزایش برق تحویلی به واحدهای تولیدی و کاهش آثار محدودیت‌های تأمین برق بر فعالیت صنایع اجرا کرد.

اعتمادی افزود: در شرایطی که رشد مصرف برق و محدودیت‌های پیشین، تأمین انرژی مورد نیاز صنایع را با چالش‌هایی مواجه کرده بود، بسته اضطراری جبران کسری ۵۰۰۰ مگاواتی برق صنایع به اجرا درآمد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مدیریت هماهنگ تولید و مصرف، پایداری فعالیت واحدهای صنعتی حفظ شود.

وی با تشریح محورهای این برنامه گفت: انتقال روزهای تعطیل صنایع، تنظیم ساعات مصرف واحدهای پرمصرف مانند صنایع سیمان، فعال‌سازی ظرفیت‌های صرفه‌جویی در بخش خانگی و تجاری و رفع محدودیت تولید نیروگاه‌ها، از جمله اقداماتی بود که برای مدیریت شرایط اوج مصرف و تأمین برق مورد نیاز بخش تولید به کار گرفته شد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی همچنین توسعه ظرفیت تولید جدید و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم را از دیگر اقدامات مؤثر در تقویت توان تأمین برق کشور دانست و افزود: بازسازی حدود ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت آسیب‌دیده، در کنار توسعه ظرفیت‌های جدید تولید، به تقویت توان صنعت برق برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان، به‌ویژه بخش صنعت، کمک کرد.

اعتمادی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی بیان کرد: برق یکی از زیرساخت‌های اصلی تولید و اشتغال است و مدیریت صحیح محدودیت‌ها، افزایش آمادگی نیروگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار ناترازی برق بر فعالیت واحدهای صنعتی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد صنعت برق حرارتی در تابستان ۱۴۰۵ نشان داد که آمادگی بالای نیروگاه‌ها و هماهنگی میان بخش‌های تولید و مصرف، در کنار اقدامات فنی و عملیاتی، از عوامل کلیدی حفظ پایداری شبکه و پشتیبانی از تولید ملی است.

اعتمادی در پایان تأکید کرد: استمرار برنامه‌های تعمیراتی و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها، توسعه ظرفیت تولید، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و مدیریت هوشمندانه مصرف، می‌تواند زمینه تقویت امنیت انرژی کشور و تأمین مطمئن‌تر برق مورد نیاز صنایع و سایر مشترکان را فراهم کند.

