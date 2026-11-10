به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای کامل بیش از ۳۵ مصوبه سفر قبلی به دماوند خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ۷۰ مصوبه این سفر، تاکنون بیش از نیمی به‌طور کامل اجرایی شده و سایر مصوبات نیز در دست پیگیری و اجرا قرار دارند.

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین سفر شهرستانی خود به دماوند افزود: در جریان این سفر، از پروژه‌های آموزشی و ورزشی شهرستان بازدید شد و ۱۲۰ واحد مسکونی نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید.

استاندار تهران با بیان اینکه میزان پیشرفت مجموع مصوبات سفر قبلی به دماوند به ۷۰ درصد رسیده است، تصریح کرد: اجرای این مصوبات تا پایان دولت در دستور کار قرار دارد و روند پیشرفت آن‌ها از برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده جلوتر است.

معتمدیان تأمین آب شرب و بهداشتی را یکی از مطالبات اصلی مردم دماوند دانست و گفت: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موضوع تأمین آب پایدار شهرستان به‌طور مفصل بررسی شد؛ چراکه در دوره اوج مصرف تابستان امسال، بخشی از مناطق دماوند با مشکل و نارضایتی در این زمینه مواجه بودند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه این جلسه، شرکت آب منطقه‌ای با همکاری شرکت آب و فاضلاب، استانداری و فرمانداری دماوند موظف شده‌اند ظرف یک ماه سند جامع تأمین آب پایدار شهرستان را تدوین کنند.

استاندار تهران با اشاره به اینکه این سند سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در بر می‌گیرد، بیان کرد: برنامه کوتاه‌مدت با هدف تأمین نیازهای اولیه مردم، به‌ویژه در فصل گرما، دنبال می‌شود و در مراحل بعدی نیز راهکارهای پایدارتر برای تأمین آب شهرستان پیش‌بینی خواهد شد.

معتمدیان همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف آب در دماوند تأکید کرد و گفت: الگوی مصرف در این شهرستان نسبت به میانگین کشور و استان تهران بالاتر است و لازم است با فرهنگ‌سازی، راه‌اندازی پویش‌های عمومی و استفاده از ظرفیت افراد دارای تریبون، زمینه کاهش مصرف فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین آب از جمله حفر چاه و انتقال آب افزود: در کنار اجرای این طرح‌ها، مدیریت مصرف نیز ضروری است؛ چراکه برخی اقدامات تأمین آب در کوتاه‌مدت پاسخ‌گوی نیازها هستند و کاهش مصرف باید هم‌زمان دنبال شود.

استاندار تهران همچنین به موضوع هدررفت آب در شبکه‌های انتقال و توزیع اشاره کرد و گفت: بررسی و انجام مطالعات برای کاهش هدررفت شبکه ضروری است. نصب تجهیزات کاهنده مصرف نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در مدیریت مصرف مؤثر باشد؛ بر اساس تجربه‌های مورد اشاره، استفاده از این تجهیزات در برخی کشورها کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف آب را به همراه داشته است.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه دماوند خبر داد و اظهار کرد: طراحی این پروژه انجام شده و طرح آن به تصویب رسیده است؛ همچنین مراحل قانونی مربوط به ماده ۲۳ از سوی مجموعه آب و فاضلاب استان و کشور طی شده و پروژه در مرحله پیمان‌سپاری قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح از جنبه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: برای تسریع در اجرای تصفیه‌خانه، شخصاً موضوع را پیگیری خواهد کرد و از ظرفیت معاونت عمرانی و منابع ملی نیز برای تأمین اعتبار استفاده می‌شود.

استاندار تهران در ادامه به موضوع ترافیک شهرستان دماوند اشاره کرد و گفت: برای بررسی این مسئله جلسات متعددی با معاونان وزارت راه برگزار شده است، اما اجرای طرح‌های مورد نیاز به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. با وجود محدودیت‌های مالی، این موضوع در فهرست اولویت‌های استان قرار دارد و تلاش می‌شود از روش‌های مختلف برای تأمین اعتبار و آغاز پروژه استفاده شود.