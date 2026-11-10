نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه بارشی اخیر، در بازه زمانی از یکشنبه تا سه‌شنبه بیشترین حجم بارش در شهرستان راز و جرگلان خراسان شمالی ثبت شده است.

وی با اشاره به جزئیات بیشینه بارش در شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی افزود: در این بازه زمانی، راز و جرگلان با ۵۲.۳ میلی‌متر بارش در صدر قرار دارد و پس از آن، مانه با ۳۹.۰، سملقان با ۳۸.۴، بجنورد با ۳۴.۶ و گرمه با ۳۲.۷ میلی‌متر بارش را تجربه کرده‌اند. همچنین شیروان ۲۴.۴، جاجرم ۲۲.۹، اسفراین ۴.۷ و بام و صفی‌آباد ۳.۸ میلی‌متر بارش داشته‌اند. بر اساس این گزارش، فاروج با ثبت تنها ۰.۳ میلی‌متر بارش، کمترین میزان بارندگی را در این سامانه جوی به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در ادامه به میانگین بارش شهرستان‌ها در این مدت اشاره کرد و تصریح کرد: بر اساس تحلیل داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، میانگین بارش راز و جرگلان ۲۸.۷ میلی‌متر، مانه ۲۵.۱ میلی‌متر، سملقان ۱۹.۹ میلی‌متر و بجنورد ۱۵.۰ میلی‌متر بوده است. پس از آن‌ها، گرمه با میانگین ۱۴.۲، جاجرم ۸.۷، شیروان ۷.۴، فاروج ۳.۲، اسفراین ۲.۹ و بام و صفی‌آباد با ۱.۵ میلی‌متر قرار دارند.

داداشی در پایان با اشاره به نقشه توزیع تجمعی بارش در خراسان شمالی بیان کرد: بررسی این نقشه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بارش‌ها در نوار شمالی و شمال غربی استان (شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه و سملقان) بوده است. در مقابل، مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان از جمله شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد و نواحی شرقی فاروج، کمترین سهم را از این سامانه بارشی داشته‌اند.