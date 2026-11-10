به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعداز ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در پی انتشار نتیجه ارزیابی عملکرد نیروگاه‌های مقیاس کوچک گازی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با اشاره به رتبه‌های برتر کسب‌شده توسط نیروگاه‌های آبتین البرز و سپهر نگین آسیا اظهار کرد: این دو واحد با ضریب ظرفیت به‌ترتیب ۸۳ و ۸۳.۳۸ درصد در جمع نیروگاه‌های برتر کشور قرار گرفتند و نقش کلیدی این واحدها در کمک به ناترازی صنعت برق کشور مورد تأکید است.

وی با اشاره به سابقه بهره‌برداری این نیروگاه‌ها افزود: نیروگاه سپهر نگین آسیا از سال ۱۳۹۹ و نیروگاه آبتین البرز از سال ۱۴۰۳ وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به عملکرد این نیروگاه‌ها در تأمین برق خاطرنشان کرد: این واحدها در طول سال — به‌جز چهار ماه سرد سال — و به‌ویژه در ایام پیک بار تابستان، با تولید انرژی مستمر و ضریب ظرفیت بالا، کمک شایانی به رفع ناترازی شبکه برق و تداوم تولید، خصوصاً در واحدهای صنعتی، کرده‌اند.

محمودی در پایان درباره مزیت سوخت این نیروگاه‌ها تصریح کرد: این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه برق، با برخورداری از راندمان الکتریکی ۴۲ درصدی، در مقایسه با نیروگاه‌های مقیاس بزرگ گازی با مصرف پایین‌تر سوخت گاز، به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کنند.