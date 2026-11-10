به گزارش خبرگزاری مهر، طرح استیضاح وزیر جنگ امریکا به دلایل مختلف از جمله جنایت در میناب را نباید نشانه بیداری وجدان انسانی در واشنگتن دانست. این اقدام تلاشی است برای مدیریت پیامدهای جنگی پر هزینه که آمریکا در آن به اهدافش نرسید.

در واقع استیضاح ابزاری برای مدیریت افکار عمومی است.در روزهای جنگ هم موج استیضاح ترامپ بر سر میناب به صورت نمایشی بالا گرفت، تا به این بهانه برای خروج ترامپ از جنگی که زمان آغازش را مشخص کرد اما هیچگاه بر روند آن تسلط پیدا نکرد، راهی باز گردد. آتش‌بس شد و فروپاشید،و در این بین پروندهٔ کودکان میناب در آمریکا به بایگانی رفت تا روزی که دوباره به کار بیاید.

نکته مهم اینجاست وزرای جنگ پیشین آمریکا هم در عراق و افغانستان جنایات سنگینی مرتکب شده بودند تا جایی که بدلیل استفاده از سلاح های سمی تا سالها کودکانی ناقص در فلوجه ،بصره و دیگر شهرهای عراق متولد میشدند، اما چون جنگ عراق را بردند هیچگاه کسی بازخواست نشد،چراکه معیار نتیجه اقدام است نه اخلاق و انسانیت !

پس اگر امروز بار دیگر پرونده میناب در امریکا باز شده ، نه به خاطر کودکانش بلکه تلاشی است برای اینکه هزینهٔ یک جنگ ناکام و بی‌ نتیجه، از دوش ساختار قدرت آمریکا برداشته شود و به گردن یک فرد بیفتد، نمایشی که در آن،قربانیان تروریسم تنها به عنوان یک ابزار دیده میشوند.