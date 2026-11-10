به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: ۶۱ دستگاه ماینر غیرمجاز با همکاری نیروهای پلیس امنیت اقتصادی و کارکنان منطقه برق رباط‌کریم در یک مجموعه ورزشی شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی توان مصرفی این دستگاه‌ها را ۱۹۵ کیلووات اعلام کرد و افزود: با کشف این تجهیزات، از مصرف حدود یک میلیون و ۷۱۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی برق، معادل مصرف ماهانه ۲۸۰ خانوار در فصل گرم سال، جلوگیری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۰ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز با مجموع یک‌هزار و ۴۹ دستگاه ماینر در شهرستان‌های استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

محمودی میزان توان مصرفی این تجهیزات را سه‌هزار و ۳۵۷ کیلووات عنوان کرد و گفت: مصرف انرژی این دستگاه‌ها بیش از ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برآورد شده که معادل مصرف ماهانه ۹۸ هزار و ۱۰۸ خانوار در فصل گرم سال است.

وی همچنین از اجرای طرح جهادی افزایش پایداری ارتباطات مخابراتی تجهیزات اتوماسیونی شبکه برق استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این طرح از ۳۱ شهریورماه با مشارکت پنج اکیپ تخصصی اتوماسیون امور خدمات فنی و با هدف بهبود کیفیت ارتباطات مخابراتی تجهیزات شبکه آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: در قالب این طرح، تنظیمات مودم‌های 4G در مناطق مختلف اصلاح و به‌روزرسانی شده و تاکنون عملیات اجرایی در مناطق بوستان، گلستان، رباط‌کریم، اسلامشهر، پرند، چهاردانگه، خاوران، فیروزکوه و دماوند انجام شده است.

محمودی با اشاره به تعویض و پیکربندی مجدد ۲۰۰ دستگاه مودم 4G تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد کلیدهای اتوماسیونی مناطق تحت پوشش در وضعیت اسکن قرار گرفته‌اند که این اقدام به ارتقای پایش‌پذیری شبکه، بهبود ارتباطات مخابراتی تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با تلاش نیروهای تخصصی و حضور میدانی کارکنان حوزه اتوماسیون ادامه دارد و افزایش پایداری شبکه و بهبود عملکرد تجهیزات از اهداف اصلی آن است.