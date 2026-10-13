به گزارش خبرنگار مهر، بهرام محمودی صبح سه شنبه از دو پروژه بازآفرینی شهری شامل کتابخانه عمومی بندر دیر و کانال دفع آب‌های سطحی در خیابان امام خمینی (ره) بازدید کرد و روند پیشرفت و اقدامات اجرایی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

محمودی در جریان این بازدید با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصدی کتابخانه عمومی بندر دیر اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۲۷۵ مترمربع و در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر و شهرداری بندر دیر در حال اجراست و با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، افزایش سرانه فضاهای عمومی و کمک به احیای بافت فرسوده شهری احداث شده است.

وی افزود: این کتابخانه در آستانه تکمیل قرار دارد و بهره‌برداری از آن پس از اتمام اقدامات باقی‌مانده و تأمین تجهیزات موردنیاز، زمینه دسترسی بیشتر شهروندان به امکانات و خدمات فرهنگی را فراهم خواهد کرد.

مسئول بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه‌های فرهنگی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری تصریح کرد: توسعه فضاهای فرهنگی و عمومی، علاوه بر ارتقای کیفیت محیط شهری، در تقویت ظرفیت‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده نقش مؤثری دارد.

اتمام فاز نخست پروژه کانال دفع آب‌های سطحی

محمودی از اتمام فاز نخست پروژه کانال دفع آب‌های سطحی در خیابان امام خمینی (ره) بندر دیر خبر داد و گفت: این پروژه با هدف بهبود زیرساخت‌های هدایت روان‌آب‌ها و کاهش خطر آب‌گرفتگی معابر و ساختمان‌ها اجرا شده است.

وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح خاطرنشان کرد: فاز نخست کانال به طول ۱۲ متر و عرض ۶.۵ متر، با رعایت اصول فنی و مهندسی به پایان رسیده است و اجرای مراحل بعدی پروژه می‌تواند به تکمیل زیرساخت‌های مدیریت آب‌های سطحی و کاهش مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی در این محدوده کمک کند.

وی تعامل و هماهنگی میان اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری بندر دیر را در پیشبرد طرح‌های بازآفرینی شهری حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: اجرای هدفمند این پروژه‌ها با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای خدمات عمومی، زمینه‌ساز بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف بازآفرینی شهری خواهد بود.