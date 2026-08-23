به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا اظهار کرد: با پیگیری رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون عمران شورا، مقرر شده است گذر ۳۴ متری شهرک نیایش با مشارکت شهرداری و ادارهکل راه و شهرسازی استان بوشهر احداث شود.
وی افزود: احداث این گذر یکی از مطالبات بهحق و مهم ساکنان شهرک نیایش است و با توجه به ضرورت توسعه زیرساختهای دسترسی این منطقه، باید روند اجرای آن با جدیت دنبال شود.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: شهرداری بوشهر اقدامات اولیه و عملیات زیرسازی این پروژه را انجام داده و پیمانکار اجرای طرح نیز از سوی ادارهکل راه و شهرسازی مشخص شده است.
گرشاسبی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه بیان کرد: انتظار میرود ادارهکل راه و شهرسازی با توجه به اهمیت این مسیر برای ساکنان شهرک نیایش، روند اجرای عملیات را تسریع کرده و هرچه سریعتر شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه باشیم.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت ترافیکی محدوده خیابان یادگار امام (ره) به سمت خیابان عاشوری گفت: روزانه شاهد ترافیک شدید در این محدوده هستیم که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: از شورای ترافیک و پلیس راهور درخواست داریم با بررسی کارشناسی این محدوده، تدابیر لازم را برای مدیریت و روانسازی ترافیک اتخاذ کنند تا مشکلات تردد شهروندان در این مسیر کاهش یابد.
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