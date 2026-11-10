به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم الهدائی عصر امروز سه شنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی خوزستان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نهضت مدرسه‌سازی نیازمند ۱۶ همت اعتبار بدون احتساب تجهیزات است و برای تحقق این هدف، شرکت‌ها و صنایع خوزستان باید به تکالیف قانونی خود در قبال مسئولیت‌های اجتماعی عمل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: عملیات ساخت ۹۷ مدرسه نهضت عدالت آموزشی هنوز آغاز نشده و از این تعداد، ۷۰ مورد مدرسه ۱۲کلاسه هستند که برای هر کدام اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور تاکید دارد نباید در راستای ساخت مدرسه صرفا به منابع دولتی اتکا کرد و باید از ظرفیت مشارکت‌های مردمی بهره برد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه برخی نهادها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تعهدات خود را انجام نمی دهند، افزود: اگر منابع تزریق نشود، نهضت مدرسه‌سازی نمی‌تواند اهداف خود را به سرانجام برساند و شرکت‌ها در استان باید پای کار بیایند، در غیر این صورت پروژه نوسازی موفق نخواهد بود.

علم الهدائی به آمار مجمع خیران مدرسه‌سازی اشاره و بیان کرد: خیران سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان و امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به مدرسه سازی خوزستان کمک کردند.

وی تاکید کرد: با روند فعلی تخصیص اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان که سال گذشته تنها ۲۴ درصد بود، نمی‌توان کار را پیش برد، لذا تقاضا دارم دستوری صادر شود تا تخصیص اعتبارات بخش نوسازی مدارس به صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ادامه داد: در خصوص مولدسازی نیز تاکنون ۳۳ ملک در آموزش و پرورش استان معرفی شده که این موضوع از سوی مسئولان مربوطه در حال پیگیری است تا منابع حاصل از آن در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی هزینه شود.