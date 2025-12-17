به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های اخیر در نقاط مختلف استان فارس و در آستانه ورود موج دوم سامانه بارشی، حسینعلی امیری، استاندار فارس، با برقراری تماس تلفنی با فرمانداران شهرستان‌هایی که بیشترین میزان بارندگی را تجربه کرده‌اند، گزارشی از آخرین وضعیت خدمات‌رسانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و روند مدیریت شرایط در این مناطق دریافت کرد.

استاندار فارس در گفت‌وگو با فرمانداران شهرستان‌های شیراز، لار، لامرد، جویم، فیروزآباد، خنج، گراش، اوز، زرین‌دشت، قیروکارزین، جهرم و مهر، با تأکید بر ضرورت حفظ روند عادی زندگی مردم، خواستار آمادگی کامل همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از تداوم بارش‌ها شد.

وی هماهنگی مستمر میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان و نیروهای امدادی را ضروری دانست و بر لزوم مدیریت منسجم شرایط تأکید کرد.

امیری همچنین با اشاره به موج دوم سامانه بارشی و اهمیت پیشگیری از بروز حوادث، دستور داد پایش مستمر مناطق پرخطر، مسیل‌ها، رودخانه‌ها، راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های حیاتی با حساسیت بیشتری دنبال شود و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف به شهروندان در دستور کار قرار گیرد.

استاندار فارس در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های فرمانداران، نیروهای امدادی، خدماتی و اعضای ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها، بر آماده‌باش کامل دستگاه‌ها تا عبور کامل از موج دوم بارندگی‌ها تأکید کرد.