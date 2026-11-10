به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان، در شبانه‌روز گذشته مراوه‌تپه و چاتال با ثبت دمای کمینه ۵.۹ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقاط استان بودند و آق‌قلا با دمای بیشینه ۱۷.۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه گلستان شد.

همچنین در این مدت، دمای هوا در گرگان بین ۹.۳ تا ۱۵.۲ درجه، در پارک ملی گلستان (تنگراه) بین ۶.۲ تا ۱۲.۵ درجه و در انبارالوم بین ۹.۱ تا ۱۴.۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

بر اساس این داده‌ها، کمینه و بیشینه دمای هوا در آق‌قلا ۹.۴ و ۱۷.۱ درجه، کارکنده ۹.۶ و ۱۴.۲ درجه، کلاله ۸ و ۱۴.۵ درجه، مینودشت ۷.۳ و ۱۵.۳ درجه و گنبدکاووس ۸ و ۱۵.۳ درجه سانتی‌گراد بود.

در ایستگاه هاشم‌آباد نیز دمای هوا بین ۸.۸ تا ۱۶.۴ درجه، بندرترکمن بین ۹.۵ تا ۱۶.۱ درجه، اینچه‌برون بین ۸.۹ تا ۱۴.۳ درجه، علی‌آبادکتول بین ۷.۸ تا ۱۳ درجه و بندرگز بین ۹.۹ تا ۱۵.۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

همچنین در مراوه‌تپه دمای بیشینه ۱۰.۶ درجه و در چاتال ۱۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.