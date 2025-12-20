نگهدار حسینپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر، جزیره خارگ با ثبت بیش از ۱۹۴ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را تجربه کرد، با این حال به دلیل آمادگی قبلی و مدیریت مناسب دستگاههای اجرایی و خدماترسان، تمامی مسائل و موارد احتمالی بهصورت مطلوب مدیریت شد.
وی افزود: با هماهنگی و تعامل مستمر میان نهادهای مسئول، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شد و خوشبختانه بارندگیها هیچگونه خسارت یا شرایط بحرانی برای جزیره به همراه نداشت.
بخشدار ویژه خارگ ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و تلاش نیروهای اجرایی و امدادی تأکید کرد: پایش مستمر شرایط جوی و آمادگی کامل دستگاهها ادامه دارد تا در صورت تداوم یا تشدید بارشها، خدماترسانی به نحو مطلوب انجام شود.
