به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فارسی‌نژاد، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۲۵ نفر در حوادث رانندگی محورهای درون‌شهری، ۱۸۹ نفر در محورهای برون‌شهری و ۳۹ نفر در محورهای روستایی استان جان خود را از دست داده‌اند که مجموع تلفات به ۲۵۳ نفر می‌رسد.

وی افزود: در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۳۳ نفر در محورهای درون‌شهری، ۲۰۸ نفر در محورهای برون‌شهری و ۲۰ نفر در محورهای روستایی جان باخته بودند که مقایسه آمارها از کاهش ۳.۱ درصدی مجموع تلفات حوادث رانندگی در استان حکایت دارد.

افزایش ۱۷.۵ درصدی مصدومان تصادفات

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به افزایش شمار مصدومان حوادث رانندگی تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۶ هزار و ۱۳۰ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که یک‌هزار و ۵۹۶ نفر از آنان زن و ۴ هزار و ۵۳۵ نفر مرد بوده‌اند.

فارسی‌نژاد ادامه داد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۵ هزار و ۲۱۸ نفر شامل یک‌هزار و ۴۳۶ زن و ۳ هزار و ۷۸۲ مرد بود که بر این اساس، شمار مصدومان حوادث رانندگی در نیمه نخست امسال ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب‌زدگی و رعایت احتیاط در رانندگی، خواستار توجه جدی رانندگان به حفظ جان خود و سایر کاربران جاده‌ای شد.