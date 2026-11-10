https://mehrnews.com/x3dzsR ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 7007188 استانها گلستان استانها گلستان ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ شهید گمنام میهمان ویژه دویست پنجاه و پنجمین تجمع شبانه مردم گرگان شد گرگان-مردم گرگان در دویست و پنجاه و پنجمین شب تجمع، میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند و بار دیگر گرد هم آمدند. دریافت 24 MB کد مطلب 7007188 کپی شد مطالب مرتبط عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست حضور مستمر مردم در میدان نشانه تداوم راه شهدا و آرمانهای انقلاب است شفتیها در موج ۲۵۵ اجتماع مردمی به استقبال شهید گمنام رفتند پرچمهای مردم، سلاح پیروزی رزمندگان در میدان نبرد است روایت یک دلدادگی تاریخی؛ قرار عاشقانه مردم خطه شاهوار با رهبر شهید برچسبها گلستان گرگان شهید گمنام تجمع مردمی
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