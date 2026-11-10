به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه گفت: سومین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بعد از ظهر امروز با برخورد به مین دریایی منفجر شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این نفتکش در منطقه شرق تنگه هرمز در حال سوختن بوده و دود حاصل از این انفجار و آتش سوزی آسمان تنگه هرمز را فراگرفته است.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در این اطلاعیه خاطر نشان کرد: بعد از انهدام سامانه های راداری و کمک ناوبری ساحلی ارتش قاچاقچی آمریکا در جنوب تنگه هرمز این نفتکش ها با ریسک چند برابر از گذشته تلاش دارند از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور کنند که بدلیل تلاش برای عبور از مسیرهای پر خطر و غیر قانونی، به مین های دریایی برخورد می کنند.