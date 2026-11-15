به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید محمدامین کندی ظهر یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، با حضور مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان زهک برگزار شد.

شهید محمدامین کندی، استوار دوم و از کارکنان انتظامی شهرستان خاش، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، پس از پایان شیفت خدمتی و هنگام بازگشت از محل کار به منزل، در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس در خاش به شهادت رسید.

این شهید متولد آذرماه ۱۳۷۶ و اهل شهرستان زهک بود که در ۲۸ سالگی به شهادت رسید و یک فرزند پسر سه‌ساله از وی به یادگار مانده است.

پیکر شهید کندی پس از تشییع در خاش، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد و امروز در زهک به خاک سپرده شد.