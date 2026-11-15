https://mehrnews.com/x3dCpP ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ کد مطلب 7011841 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ مراسم خاکسپاری شهید «محمدامین کندی» در زهک زهک- مراسم تشییع و خاکسپاری شهید «محمدامین کندی» با حضور مردم شهید پرور شهرستان زهک برگزار شد. دریافت 17 MB کد مطلب 7011841 کپی شد مطالب مرتبط تشییع شهید دهه هفتادی «محمدامین کندی» در زهک دارالقرآن جنوب؛ پایگاهی مردمی برای ترویج مکاتب قرآنی و تربیت نسل مؤمن تحویل ۴۰ واحد از پروژه ۱۲۰ واحدی «خانه امید» در کنارک آغاز می شود برچسبها شهرستان زهک سیستان و بلوچستان تروریسم حمله تروریستی گروه های تروریستی شهرستان خاش
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