https://mehrnews.com/x3dzvP ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۵:۲۵ کد مطلب 7007284 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۵:۲۵ شب های دلدادگی در زاهدان به موج ۲۵۵ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و پنجاه و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید اجتماع برگزار کردند. دریافت 33 MB کد مطلب 7007284 کپی شد مطالب مرتبط ظرفیتهای دریایی سیستان و بلوچستان در رویداد ملی معرفی میشود دهمرده: تأمین سوخت گلخانهها شرط تداوم تولید و امنیت غذایی است چهار پرونده قتل در سیب و سوران با گذشت اولیای دم به صلح و سازش رسید مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در زاهدان دارالقرآن جنوب؛ پایگاهی مردمی برای ترویج مکاتب قرآنی و تربیت نسل مؤمن اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور تا پایان سال تعیین تکلیف بیش از ۴۹۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی در قصرقند برچسبها زاهدان سیستان و بلوچستان رهبر شهید
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