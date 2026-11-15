به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو با اشاره به تصادف‌های مرگبار هفته اخیر در استان اظهار کرد: رانندگی تحت تأثیر مشروبات الکلی از جمله رفتارهای پرخطری است که مطابق قانون، موجب تشدید مجازات راننده متخلف می‌شود.

وی افزود: چنانچه راننده در چنین شرایطی موجب آسیب به دیگران شود، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت و پرداخت دیه، حسب مورد با مجازات حبس نیز مواجه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به مجازات قانونی مصرف مشروبات الکلی گفت: این رفتار نیز در صورت احراز شرایط قانونی، مشمول مجازات حدی مقرر در قانون خواهد بود.

اسپانلو با تأکید بر ضرورت مقابله با رانندگی‌های پرخطر در محورهای شهری و جاده‌ای استان گفت: به پلیس اعلام کرده‌ایم با رانندگانی که در حالت مستی پشت فرمان می‌نشینند، برخورد جدی داشته باشد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهد.

وی خاطرنشان کرد: دادستان‌های سراسر استان نیز موظف به پیگیری این موارد هستند و دستگاه قضایی در برابر رفتارهایی که جان و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.