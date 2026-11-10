به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ ستاد صبر استان گلستان اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال، حدود ۴۶ هزار پرونده به واحدهای صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف گلستان ارجاع شد که ۲۱ هزار پرونده، معادل ۴۷ درصد، با توافق طرفین به سازش انجامید.

وی با اشاره به فعالیت ۸۰۰ صلح‌یار در سطح استان افزود: این افراد با شناسایی اختلافات و ورود به‌موقع در موقعیت‌های بحرانی، برای جلوگیری از تبدیل منازعات اجتماعی و خانوادگی به پرونده‌های قضایی تلاش می‌کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان میانجی‌گری را یکی از راهکارهای مؤثر پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: اختلافات ساده خانوادگی در صورت حل نشدن در مراحل اولیه ممکن است به تشکیل ۱۵ تا ۴۰ پرونده قضایی منجر شود.

اسپانلو با تأکید بر ضرورت احیای فرهنگ ریش‌سفیدی و حل اختلافات از طریق گفتگو اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های قتل، ضرب‌وجرح، نزاع‌های خانوادگی و طلاق با ورود به‌موقع بزرگان و میانجی‌ها قابل پیشگیری هستند.

وی با اشاره به اینکه صدور حکم قضایی لزوماً به معنای پایان اختلافات و ترمیم روابط انسانی نیست، افزود: تجربه نشان داده افرادی که اختلافات خود را از طریق صلح و سازش حل می‌کنند، کمتر برای طرح مجدد دعاوی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با اشاره به برخی حوادث تلخ استان، از جمله قتل سه عضو یک خانواده در علی‌آبادکتول، بر نقش میانجی‌گری در کاهش کینه‌ورزی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد.

اسپانلو صلح‌یاران را از ظرفیت‌های مهم اجتماعی در کنار دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ بخشش و سازش علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها، به تقویت روابط انسانی، افزایش مودت و ارتقای امنیت اجتماعی کمک می‌کند.