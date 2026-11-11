به گزارش خبرنگار مهر، بازدید مدیرعامل بیمه معلم از استان قزوین با هدف تقویت تعاملات راهبردی با مجموعه آموزش‌وپرورش، بررسی وضعیت سهم بازار و ارزیابی میدانی عملکرد شعبه این شرکت در استان انجام شد.

در جریان این بازدید، نشست مشترکی با حضور علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم و مهرداد یحیایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین عصر چهارشنبه در این نشست با تأکید بر اهمیت خدمات حمایتی و درمانی برای فرهنگیان، دسترسی شفاف، عادلانه و بی‌واسطه به پوشش‌های بیمه‌ای و مراکز درمانی معتبر را از مهم‌ترین انتظارات جامعه فرهنگیان دانست.

مهرداد یحیایی افزود: توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و تسریع در پاسخ‌گویی، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر از سوی جامعه فرهنگیان به شمار می‌رود.

وی همچنین از حمایت‌های بیمه معلم از خانواده‌های شهدای فرهنگی و دانش‌آموز و آسیب‌دیدگان حوادث تلخ اخیر کشور قدردانی کرد و این اقدامات را موجب دلگرمی جامعه بزرگ آموزش‌وپرورش دانست.

در ادامه، مدیرعامل بیمه معلم با تشریح سیاست‌های کلان این شرکت در زمینه صیانت از کرامت جامعه فرهنگیان، اجرای تعهدات با بالاترین استانداردهای کیفی را از اولویت‌های اساسی مجموعه برشمرد.

علی صیادزاده با اشاره به جایگاه رقابتی بیمه معلم در صنعت بیمه، روند افزایشی سهم بازار و بهبود شاخص‌های مالی را نشانه‌ای از پویایی عملیاتی، انضباط مالی و اعتماد عمومی عنوان کرد.

وی تقویت زیرساخت‌های پاسخ‌گویی، توسعه شبکه خدمات و متناسب‌سازی بسته‌های رفاهی با نیازهای واقعی جامعه هدف را از محورهای اصلی برنامه‌های این شرکت دانست و بر آمادگی بیمه معلم برای طراحی الگوهای نوین خدمت‌رسانی و گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

در پایان این نشست، تندیس کوله‌پشتی، یادبودی به یاد شهدای دانش‌آموز میناب که به ابتکار بیمه معلم طراحی و ساخته شده بود، به مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین اهدا شد.

همچنین مدیرعامل بیمه معلم در ادامه این سفر با حضور در شعبه قزوین و گفتگو با کارکنان، بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در رسیدگی به امور بیمه‌گزاران و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد و از تلاش‌های کارکنان این شعبه قدردانی کرد.