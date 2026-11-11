به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات دستگیری یک نفر شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات منطقه شکارممنوع دارآباد، محدوده ایگل شمیرانات اظهار داشت: در جریان گشت و کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت، محیط‌بانان شهرستان شمیرانات موفق به شناسایی و دستگیری این فرد متخلف شدند.

وی افزود: در بازرسی از متهم، لاشه یک رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی شکاری و تعدادی ادوات و تجهیزات شکار کشف و ضبط شد.

کرمی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید تصریح کرد: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه و تکمیل مستندات، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در پایان از تلاش و هوشیاری محیط‌بانان در حفاظت از حیات‌وحش و عرصه‌های طبیعی شهرستان قدردانی کرد و از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی و شکار غیرمجاز را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.