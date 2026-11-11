به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف در نشست بررسی برنامه‌های آمادگی بخش کشاورزی در برابر پدیده ال‌نینو اظهار کرد: اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران از طریق پیامک‌های هشدار، انتشار توصیه‌های فنی در رسانه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های پیشگیرانه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در شهرستان‌ها نیز با برگزاری نشست‌های کمیته مدیریت بحران، اکیپ‌های مشترک تخصصی با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، شبکه دامپزشکی و فرمانداری‌ها تشکیل شده است تا با پایش میدانی، نقاط آسیب‌پذیر شناسایی و اقدامات لازم انجام شود.

طاقه‌باف توسعه فرهنگ بیمه را از راهکارهای مهم جبران خسارات احتمالی دانست و گفت: ترغیب کشاورزان، دامداران و سایر بهره‌برداران به بیمه محصولات، باغات، واحدهای تولیدی و دام و طیور، در پایداری اقتصاد کشاورزی نقش مؤثری دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های تولید و تداوم فعالیت‌های کشاورزی نیازمند پیش‌بینی به‌موقع، پایش مستمر شرایط اقلیمی و مشارکت فعال بهره‌برداران است و این سازمان آمادگی خود را با استفاده از ظرفیت‌های استانی و شهرستانی دنبال می‌کند.