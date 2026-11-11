به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، محمود نوری‌شادکام در نشست ستاد اجرایی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: پیگیری مراحل اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه در استان در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره این طرح افزود: مقرر شد محتوای اطلاع‌رسانی با همکاری روابط عمومی تهیه و منتشر شود تا مردم با اهداف و نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده آشنا شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد همچنین فراهم‌سازی بستر مناسب برای ارجاع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی تحت پوشش این سازمان را ضروری دانست و گفت: اقدامات لازم برای تسهیل این فرایند باید انجام شود.

برنامه پزشکی خانواده با هدف ساماندهی نظام ارائه خدمات سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف دنبال می‌شود.