به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، سیدعلی حسینی‌پور با تشریح آمار خرید گندم در استان اظهار کرد: از مجموع محصول خریداری‌شده، یک‌هزار و ۷۴۴ تن در قالب خرید تضمینی دولتی و ۳۹۹ تن به‌صورت توافقی توسط بخش خصوصی تأمین شده است.

وی با اشاره به سهم مناطق مختلف استان از خرید گندم افزود: رضواندشت با یک‌هزار و ۱۲۱ تن، میاندشت با ۴۹۳ تن و ابرکوه با ۴۲۱ تن بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر تعاون روستایی استان یزد ادامه داد: در سایر مناطق نیز شرکت مروست ۵۲ تن، اسفندار ۵۱ تن و امید بهاباد پنج تن گندم خریداری کرده‌اند.

حسینی‌پور درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران تصریح کرد: تمامی مبلغ قابل پرداخت بابت خرید تضمینی گندم، به میزان حدود ۸۴۸ میلیارد ریال، به بانک ارسال و پرداخت شده و مطالبات ثبت‌شده در این بخش تسویه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تداوم خرید تضمینی و توافقی، تسهیل فرآیند تحویل محصول و پرداخت به‌موقع مطالبات، از اقدامات مؤثر برای حمایت از گندم‌کاران و پایداری تولید این محصول راهبردی در استان است.