به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور به ابهامات واگذاری غیرقانونی ۱۸ واحد ملکی صندوق بازنشستگی هما ورود کرد.

در این واگذاری‌ها، ابهامات متعددی درباره نحوه انتخاب خریداران، فرآیند کارشناسی و تعیین ارزش املاک وجود دارد؛ همچنین، با وجود انتقال قطعی مالکیت به اشخاص ثالث، مستندات قابل اتکایی مبنی بر وصول ثمن معامله و واریز وجوه حاصل از واگذاری به حساب صندوق ارائه نشده است.

با توجه به مکاتبات و هشدارهای نظارتی قبلی و عدم دریافت پاسخ و مستندات قابل قبول، پرونده غفلت و تسامح مسئولان ذی‌مدخل جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

این نهاد نظارتی، پیگیری‌های قانونی را تا حصول اطمینان از تعیین تکلیف دارایی‌های واگذارشده و تأمین حقوق و منافع بیت‌المال و بازنشستگان صندوق ادامه خواهد داد