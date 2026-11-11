به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی پیش از ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران باشاره به روند اجرای پیمایش ملی سنجش سلامت نیروی کار اظهار کرد: این طرح با راهبری معاونت اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و همکاری اداره امور اجتماعی و ادارات شهرستانی، با هدف ارزیابی وضعیت سلامت شاغلان و شناسایی راهکارهای ارتقای سلامت در محیط‌های کاری دنبال می‌شود.

وی افزود: اطلاعات به‌دست‌آمده از این پیمایش می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهبود وضعیت بهداشت و ایمنی محیط‌های کار، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی نیازهای آموزشی و بهداشتی کارگران قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از ۱۳ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است، تصریح کرد: پرسشنامه‌های مربوط به این پیمایش در بنگاه‌های اقتصادی منتخب و از سوی پرسشگران معرفی‌شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکمیل می‌شود.

حسینی‌شیروانی جامعه آماری این طرح را ۶۰۸ نفر از کارگران استان اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۵۲۰ نفر مرد و ۸۸ نفر زن هستند که اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در چارچوب فرآیند نمونه‌گیری بررسی می‌شود.

وی با اشاره به شیوه انتخاب واحدهای اقتصادی خاطرنشان کرد: کارگاه‌های مورد بررسی به‌صورت تصادفی و با لحاظ پراکندگی جغرافیایی استان انتخاب شده‌اند و نمونه‌گیری از نیروی کار نیز در داخل همین واحدها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در طراحی این پیمایش، بنگاه‌های اقتصادی بر اساس تعداد کارکنان به سه گروه کوچک شامل ۱۰ تا ۴۹ کارگر، متوسط با ۵۰ تا ۴۹۹ کارگر و بزرگ با ۵۰۰ کارگر و بیشتر تقسیم شده‌اند و در مجموع ۲۷ کارگاه برای اجرای طرح در مازندران انتخاب شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت داده‌های حاصل از این مطالعه گفت: شناسایی دقیق شرایط سلامت نیروی انسانی، زمینه تدوین برنامه‌های اثربخش‌تر برای صیانت از سلامت کارگران، ارتقای استانداردهای محیط کار و تقویت توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی استان را فراهم می‌کند.